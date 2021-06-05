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專家帶路／南港區工業住宅多 購屋先打聽清楚
信義房屋南港站前店專案經理張益銓表示，南港區內雖然公共建設、大型商業開發案非常發達，但是住宅量體較小，而且區域內有不少工、住商混和大樓，若是購買工業住宅，雖然價格較一般住宅親民，但是貸款成數也較低，加上可設立為辦公室使用，因此居住和上班的人員容易同在一個社區相處。
對於想在南港區購屋的民眾，張益銓提出三點小叮嚀：
一，隨著房地合一新制7月上路及央行打炒房的新措施，民眾若要在此時購屋，需要留心新制上路後的貸款條件及各項限制，可向房仲打聽最新的法規。此外，由於南港區的平均房價較高，想要在此區購屋的民眾要準備夠多的自備款。
二，南港區過去有不少工業用地上興建的公寓或大樓，民眾若不想買到這樣的房子，最好向房仲業者問清楚，避免買了之後才後悔。
三，南港區有一所東興國小附有雙語區，對外籍白領上班族或本地上班族，若想讓子女就讀在雙語教學環境，這裡是一處不錯的選擇。張益銓表示，南港區的學區不錯，有南港高中及附屬國中、南港高工、育成高中及東新國小等，全是公立學校，就學非常便利。
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