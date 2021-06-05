捷運南港區房市 錢景閃亮

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導
台北市南港區各項公共建設及大型商業開發案進行，帶來龐大的白領上班族居住需求。圖為南港車站商圈外觀。記者曾原信／攝影
台北市南港區各項公共建設及大型商業開發案進行，帶來龐大的白領上班族居住需求。圖為南港車站商圈外觀。記者曾原信／攝影

圖／經濟日報提供
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北市南港區房市景氣，近年來隨著各項公共建設及大型商業開發案的進行，帶來龐大的白領上班族居住需求。雖然近月以來受到新冠肺炎疫情加劇的影響，買氣出現下滑，但是從過去的SARS、金融海嘯後房市反彈歷史經驗，再對照南港區後續多項開發計畫來看，未來十年，這一區域的房產景氣仍然非常看好。

南港區目前已經完工的、正在完工的，及未來要完工的公共建設及大型商業建築非常多。信義房屋南港站前店專案經理張益銓表示，已經完工的項目包括南港車站、流行音樂中心、瓶蓋工廠台北製造所、南港生技研究園區等。

正在施工中的項目包括台北生技園區、台灣人壽與三井不動產攜手打造台北新東區，未來也會引進日本知名大型商場品牌LaLaport進駐，以規模近5萬坪大型商場結合規劃中的五星級國際飯店。

至於未來將進行的開發案，則包括南港之星、中華電信在南港火車站前打造的新機房暨商業大樓，由項建設所在的南港的舊機房為北台灣重要資通訊樞紐據點，毗鄰北部流行音樂中心，因配合台北市政府南港三期市地重劃案，將遷移至南港瓶蓋工廠旁土地，新建成新世代機房暨商辦大樓，打造南港火車站前智慧綠建築新地標。

張益銓指出，南港區的住宅供給量比台北市其他各區較小，但是這一區隨著各大商業開發案的陸續完工，將帶來龐大的白領上班族居住需求。他分析，南港區的交通便利程度，勇冠台北市各個區域，光是南港車站就是三鐵共構，其他交通動線還包括環東快速道路、中山高及北二高。

至於在住房的選擇上，張益銓說，雖然南港區的住宅量體較小，但是從公寓、中古屋到電梯大樓一應俱全，不論首購族、換屋族到投資客，在這裡都可以找到適合的標的。

在生活百貨方面，除了南港車站有很大的賣場外，原本的家樂福賣場退出南港區後，新接手進駐的全聯及其他店家預計7月將在原址開幕，預期也會給本區民眾帶來不少方便性。

在休閒方面，南港區除了有北部流行音樂中心外，瓶蓋工廠台北製造所也是一個很棒的藝文特區，另有一個極限運動中心，對於有興趣運動的民眾也是絕佳去處。

總歸幾項要點，南港區扮演重要的轉運樞紐、流行音樂文創產業、生技產業廊帶、軟體及會展產業廊帶重劃，以及都市更新等五大核心，購物中心、五星飯店、A級商辦、頂級豪宅林立。再加上區域內擁南港軟體園區、經貿園區、捷運文湖線、高鐵南港站等重大開發利多。作為北市重大開發聚集地，房價長期看漲，對於有意入住南港區的民眾可伺機進場。

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