因應防疫升級 味全即日起暫停第五屆學生新品開發競賽

因應台灣疫情狀況持續嚴峻，及配合疫情指揮中心全面第三級防疫警戒指導，味全公司（1201）宣布，即日起暫停第五屆味全學生新品開發競賽相關活動，以降低報名競賽學生團隊染疫風險，全力配合防疫政策，守護台灣民眾健康安全。

味全學生新品開發競賽包含多樣課程與競賽活動，並透過溯源及工廠實地參訪，讓參賽學生團隊親身接觸台灣在地食材開發創意商品。

味全表示，今年雖已投入近千萬資金，並安排業界及校園講師預備授課，但鑒於競賽活動部分為戶外接觸及團體行動，為避免造成台灣疫情風險升溫，雖競賽已進入報名階段，並已於全台各食科、企管校園進行說明宣傳，味全公司仍宣布，全面配合政府防疫措施，自即日起第五屆競賽活動暫停一年，競賽復辦時機需視台灣疫情狀況，並配合防疫警戒層級規範而定。