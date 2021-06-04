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SAP將打造全球最大商業網路 逾550萬家企業共創效益

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
SAP全球CEO柯睿安在SAP全球藍寶石大會上，宣布將透過SAP Business Network創建全球最大的商業網路平台。 業者／提供
SAP全球CEO柯睿安在SAP全球藍寶石大會上，宣布將透過SAP Business Network創建全球最大的商業網路平台。 業者／提供

企業管理軟體大廠思愛普（SAP）全球CEO柯睿安（Christian Klein），昨（3）日在SAP全球藍寶石大會上宣布，將致力打造一個全新的商業網路，協助企業精進業務發展，因應不斷變動的全球經濟和地緣政治情勢，並擴大投資永續發展，預計將有550多萬個成員組織參與其中，共創互聯經濟效益。

他表示，未來將透過SAP Business Network創建全球最大的商業網路平台，整合商業採購網路（SAP Ariba Network）、物流商務網路（SAP Logistics Business Network ）以及資產智慧網路（SAP Asset Intelligence Network）等資源。

因應企業數位轉型的迫切需求，SAP今年1月發布了RISE with SAP一站式轉型解決方案，加速企業轉型上雲；其中，SAP也推出RISE with SAP產業雲解決方案，從零售、消費性產品、汽車、公用事業以及工業機械與零件等五大產業著手，瞄準產業需求，為客戶提供企業轉型即服務。

在本次的全球藍寶石大會中，SAP進一步推出一系列產品更新，包括SAP商業流程智慧解決方案（Business Process Intelligence）、SAP Concur差旅費用雲、SAP 強化銷售解決方案（SAP Upscale Commerce ）及SAP商業技術平台（SAP Business Technology Platform）等。

此外，SAP持續推動永續發展，為了協助企業將永續發展項目融入核心業務流程，近期也發布一系列新產品，包含設計和生產當責管理（SAP Responsible Design and Production）、產品足跡管理（SAP Product Footprint Management）及永續發展中控塔（SAP Sustainability Control Tower）。

這些服務可協助產品設計師把永續發展理念，融入最初的產品設計及整個生產過程之中，並能追蹤、記錄產品生命週期中的永續發展指標與相關數據，同時強化端到端企業流程中的永續發展數據可視性 ，讓環保永續變得可以具體衡量、透明計算，視覺化呈現在企業營運績效上。

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