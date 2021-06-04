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「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

群光電能前五月營收164.15億元 創歷史同期新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

群光電能（6412）公佈5月自行結算合併營收為32.70億元，月增3.4%，年增11.0%，創下單月同期新高。累計1-5月自結合併營收達164.15億元，年增27.5%，亦創同期歷史新高。

群光電能表示，第2季筆電電源的訂單維持高檔，客戶拉貨十分積極，尤其電競筆電新品上市，帶動電競筆電電源瓦特數及平均單價較上季提升，目前筆電電源的訂單能見度已看到年底。此外，近期公司在伺服器電源的耕耘已陸續看到成果，新客戶開發也大有斬獲，預期伺服器電源營收有機會逐季往上。整體而言，公司第2季的產品組合比第1季好，第3季又比第2季好，有助於公司克服匯率及原物料價格上漲的不利因素，維持優質穩健的獲利率，今年獲利將力拼雙位數成長。

針對台灣疫情延燒所帶來的影響，群光電能指出，公司已升級防疫措施，執行分組分流及居家辦公，並密切注意政府政策及疫情發展進行滾動式調整。幸而公司生產廠區主要在中國，少部分在泰國，即使台灣政府決定升級警戒，對公司生產也不會造成實質性影響。在防疫之餘，公司也積極追料，並持續深化與供應鏈夥伴的合作關係，極力提升客戶訂單的滿足率，目前公司營運不受疫情影響。

電競筆電 疫情 群光

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