疫苗話題熱 網友建議：每人3萬補助1500萬人赴美打疫苗

到美國打疫苗連日來成為網友關注的重點，多名網友分別在PTT上發問「分批到美國渡假打疫苗，有沒有搞頭？」、「去美國打疫苗要花多少？」、「會想花7萬台幣飛美國打疫苗嗎」，網路Line群更流傳一則網友的神建議，「政府乾脆全民一人預算3萬，補助1,500萬人去美國打JOHNSON疫苗」。

台灣疫苗難進口，速度又慢，面對疫情的升溫，引來民眾不安，連日來更傳出赴美打疫苗的人暴增，長榮航都為此增班，網友對疫苗問題也是相當關心，針對政府紓困預算上看8,400億元一事，就有網友提出建議。

Line群上流傳著一則貼文，內文是「剛剛朋友說，政府乾脆全民一人預算3萬，和航空公司、旅行社、飯店都談好，四天三夜美國疫苗行補助1,500萬人去美國打JOHNSON疫苗，原本提撥8,500億來紓困，這樣只要花4,500億，還可以省下4,000億紓困預算」。

貼文還說，「回來也不用隔離馬上工作，連台灣採購疫苗預算上百億都可以刪除了，這樣大家可以旅遊，又可以促進觀光產業，又不用再吵疫苗問題」，文末強調，「我這個方法是不是很好！我真心覺得不錯！」。

另外多個PTT版有關「到美國打疫苗」也有多則貼文引來熱烈討論，有網友詢問「分批到美國渡假打疫苗，有沒有搞頭？」，網友表示，「台灣現在打不到疫苗，半封城不知道要封到什麼時候？經濟可能會完蛋！政府準備紓困8,400億，如果紓困的8,400億用來全民到美國渡假打疫苗，這樣有沒有搞頭，你說看看？」。

貼文引來網友回應，「這麼優的提案」、「飛一趟來回要多少錢？政府補助嗎？」、「分批日本打az，大概會舉國歡騰」、「不爆發，這樣紓困金不好發高高，懂？」、「把疫苗弄進來成本會比補助大家出國高嗎？」、「政府弄疫苗速度慢到像，斷腳的烏龜，出國打比較快」、「可以啊~但是要確保這中間是安全的」。

也有網友詢問「欸，認真問，去美國打疫苗要花多少？」，原PO說「肥肥我還有兩個50 、60多歲的爸媽，想問一下，自費去美國打，一個人準備20夠不夠?已經失望透頂了，有沒有去國外打的人可以出來講一下」。

網友回應有不同的價格，從一個人26萬、35萬都有，也有網友說，「有人算過，機票直飛住宿14天，15萬上下」、「長榮商務25萬，住吃28天12萬，預計40萬」、「美國兩劑要28天」、「沒35萬，你就好好待在台灣等國產」、「有40萬在家裡不是更好，買些遊樂設備」。

還有網友問卦，「會想花7萬台幣飛美國打疫苗嗎」，有網友認為，「現在飛舊金山的航班大概是3~4萬元，來回的話就是7~8萬元，現在舊金山海關一出來就有免費的疫苗可以打，一般民眾可以拿ESTA飛過去，打完免費的疫苗再飛回來台灣，相比自己的人命，應該蠻划算的吧」。

也有網友表示，「風險自負拉」、「風險是飛機上的時候了」、「老闆願意給我遠距從美國上班我就自費去打」、「不想，至少要有美國醫療保險才能去」、「有近一點的嗎，關島？不想坐那麼久飛機」、「老闆給假就去啊」、「會，不能再相信黨的超前部屬了」。

有網友用五點回應，「1.去美國不用隔離，2.票價是來回，3.落地先去篩檢for隔天陰性飛回用，4.疫苗嬌生一劑打下去，5.回國隔離14天」、「錢不是問題，是時間，除非打嬌生，都要撐到第二劑」、也有人認為，「1.飛機高風險，2.美國疫情沒比較好，3.隔離時間算起來，可能台灣都可打到或等不久」。