裕隆支持抗疫 累計捐助新北防疫運輸資源逾1,500萬元

國內疫情嚴峻，裕隆集團（2201）今天（4日）宣布捐助新北市10輛行動專車，投入防疫物資運輸，並加碼捐助500萬元，支持「新北抗疫微光專案」，提供車輛清消站相關防疫物資，總贊助金額超過1,500萬元。

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮表示，疫情嚴峻，要守護醫療資源，更要守護每個人！其中新北市因為人口與幅員廣大為全台最高，需要長照醫療資源與人力物資更龐雜，裕隆集團此次捐助鎖定新北市為重點。

今年裕隆集團已經捐贈5輛多功能車予新北市，做為社福行動專車與市政行動專車。如今隨著疫情擴大，新北市每日確診人數持續居高，為協助新北市防疫交通分流載量、力挺第一線抗疫司機人車安全，裕隆集團決定加碼再捐助5輛多功能車，投入防疫物資運輸。

另外裕隆集團也捐助500萬元，支持新北市衛生局與台灣計程車學院協會理事長侯勝宗共同發起的「新北抗疫微光專案」，透過平台整合民間力量，快速組織70輛民間長照車隊與防疫計程車司機轉型成為抗疫車隊生力軍，所有司機在施打過疫苗後開始執行快篩陽性者的專車接送，以及從中南部解隔離民眾的安心返家後送任務，隨疫情變化擔負彈性機動運輸任務。

裕隆集團也將整合集團長照車輛車隊，加入第一線防疫交通服務。上述捐贈的10輛車輛及物資，合計總贊助金額超過1,500萬元，將由集團旗下裕隆汽車、中華汽車（2204）、裕隆日產（2227）、裕融企業（9941）、台元紡織等5家企業共同捐贈。