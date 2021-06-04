裕隆捐助新北市10部行動專車 投入物資累計超過1500萬

裕隆集團（2201）心繫防疫第一線高風險防疫車隊司機值勤安全，裕隆集團嚴陳莉蓮執行長表示，守護醫療資源，更要守護每個人，新北市因人口與幅員廣大為全台最高，需要長照醫療資源與人力物資更龐雜，累計捐贈10部車輛與物資投入新北市交通服務超過1500萬元，予新北市做為社福行動專車與市政行動專車。

面對大規模防疫作戰，守護醫療綠色通道，防疫交通運輸策略也是防疫重要關鍵。隨著疫情持續擴大影響，新北市每日確診人數持續居高，為協助新北市防疫交通分流載量、力挺第一線抗疫司機人車安全，裕隆集團再捐助5台多功能車款投入防疫物資運輸。

並加碼捐助500萬元支持「新北抗疫微光專案」提供車輛清消站相關防疫物資，同時，整合集團長照車輛車隊加入第一線防疫交通服務，累計捐贈10部車輛與物資投入新北市交通服務超過1500萬元，由集團旗下裕隆汽車、中華汽車、裕隆日產、裕融企業、台元紡織五家企業共同捐贈。

面對疫情升溫，每日皆有大量確診民眾迫切需要防疫醫療與安全分流載送服務，新北市規劃醫療綠色通道，整合消防局、交通局、衛生局資源，把輕症、無症狀、快篩陽性、急重症等案件快速分流載運，車輛調度以救護車、防疫巴士載運民眾到醫院與檢疫所，同時，調度增列50台民間長照車隊與20台防疫計程車組成抗疫車隊，提供檢疫所解隔離民眾安心返家。

在這場戰役中，裕隆集團CSR支持的LUXGEN V7與中華得利卡長照車隊也投入協力支援，看到第一線抗疫司機面對心理壓力，以及身體上的疲累與可能染疫的風險，還有可能會有持久戰所衍生交通物資與後勤人力與開銷愈來愈龐大的問題。