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「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

崇越電5月營收7.06億元、年增19.4% 訂單能見度到Q3

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

專業特用化學材料通路商崇越電（3388）今（4）日公告5月營收為7.06億元，月減3.42%、年增19.4%，公司表示，由於近期缺貨問題仍未獲得有效緩解，因此5月合併營收較上月些許下滑，目前各類型產品訂單需求仍十分強勁，訂單能見度已到第3季。

崇越電累計今年前1-5月合併營收達36.48億元，較去年同期成長達20.82%；崇越電指出，公司訂單能見度已到第3季，但上游原物料供給持續吃緊，短期內缺櫃及缺貨問題仍無法明顯解決，部分矽利光材料依舊供不應求，待後續原廠新增產能陸續開出後，缺貨問題可望逐步緩解。

崇越電強調，公司主力產品為日本信越化學矽利光全系列4000多項材料，並代理其他國際品牌材料及設備，提供超過一萬家客戶材料與設備之完整解決方案，而近三年來聚焦發展消費性電子、化妝品、汽車、醫療及運動休閒五大重點產業，且客戶類型、以及各項產品占比皆相當分散，不易受單一產業之影響，公司也持續因應產業變動開發新產品、拓展新市場，可望永續營運成長動能。

崇越電 營收

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