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外貿協會董事長黃志芳談疫情肆虐下 居家辦公新風潮

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
外貿協會董事長黃志芳在線上談及這疫情的因應策略。圖／記者黃淑惠翻攝
外貿協會董事長黃志芳在線上談及這疫情的因應策略。圖／記者黃淑惠翻攝

外貿協會董事長黃志芳今天（4日）在線上談及疫情的因應策略，因應時代的改變，貿協積極推動數位化、超前部署，今年四月超前布署甫成立創新業務中心，並且提前在5月17日就推動居家辦公等，保護好所有員工的健康，及各項業務工作推動順暢；另外，實體會展營收今年將再度受到衝擊。

黃志芳表示，目前共有649位居家辦公，占所有員工的93%，目前在辦公室只有20人，比率只有2%，另外5%則是工作不適合居家，就像展館必須要留守人員，有些對外業務像收發人員等工作性質不能中斷服務，不適合居家辦公。

疫情進入三級警戒後，每天下午4點都會有一個每日疫情會報，等於是成立一個貿協疫情指揮中，5月17日也超前布署，居住在`熱區的同事已立即要求居家辦公，避免移動風險，能在短期間內達到92%以上居家辦公，是因為去年就經開始佈局調整，所以這次的應變速度就很快。

黃志芳進一步表示，去年全球疫情肆虐，外館同仁壓力都蠻大的，目前統計海外有三位同仁確診，去年就建立外館同仁健康回報的系統，表格注意事項很仔細，有精準的追蹤同仁健康，有發燒的同仁也會隨時關切，提供相關醫療安排及療照顧。申請清冠一號，配發到全部外館及當地同仁，有一些提高自已對抗病毒的工具。

國內的展覽中心也有一位同事被同住家人感染，在這之前他知道同住家人確診，就改居家上班，所以並沒有影響到其他人，貿協後來也做了各項消毒等防範措施。

目前印度有孟買、新德里、清奈、加爾各答四個辦事處，4月分開始每天跟他們連繫，了解當地情況，上個月印度疫情一發不可收捨情況下，外交部也建議非政府單位能撤就撤，貿協也請四個單位的當地同仁評估所處地的風險，國內會支持他們撤離，其中，孟買、清奈、加爾各答等三個地點留在駐地，新德里較為嚴重，5月底已經撤回台灣，現在居家隔離當中。

去年會展活動受到衝擊相當大，國際展覽都轉成線上展覽，國內在疫情控制得宜情況下，也舉辦40多場展覽；今年國內外疫情都加重，實體會展的營收衝擊恐怕會更大。

貿協密切觀察疫情變化，針對硬體展場會開放給防疫使用，針對這個議題也陸續跟各單位開過會，未來如果政府必須徵用提前做準備；在全民防疫下，貿協當然義不容辭全力配合防疫政策，但目前都還在推演，沒有任何的訊息及時間表。

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