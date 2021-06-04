裕隆集團捐10部行動專車予新北市 力挺抗疫司機

裕隆集團（2201）執行長嚴陳莉蓮表示，守護醫療資源，更要守護每個人。新北市因人口與幅員廣大為全台最高，需要長照醫療資源與人力物資更龐雜，今年裕隆集團捐贈5台多功能車款予新北市做為社福行動專車與市政行動專車。隨著疫情持續擴大影響，新北市每日確診人數持續居高，為協助新北市防疫交通分流載量、力挺第一線抗疫司機人車安全，裕隆集團再捐助5台多功能車款投入防疫物資運輸，並加碼捐助500萬元支持「新北抗疫微光專案」提供車輛清消站相關防疫物資。

同時，整合集團長照車輛車隊加入第一線防疫交通服務，累計捐贈10部車輛與物資投入新北市交通服務超過1500萬元，由集團旗下裕隆汽車、中華汽車（2204）、裕隆日產（2227）、裕融企業（9941）、台元紡織五家企業共同捐贈。裕隆集團期許透過車輛本業資源，提供車輛與運輸服務資源奧援，協助新北市提高行政運能，一起對抗疫情，守護醫療綠色通道，保障第一線投入防疫運輸司機與車輛清消安全。

面對疫情升溫，每日皆有大量確診民眾迫切需要防疫醫療與安全分流載送服務，新北市規劃醫療綠色通道，整合消防局、交通局、衛生局資源，把輕症、無症狀、快篩陽性、急重症等案件快速分流載運，車輛調度以救護車、防疫巴士載運民眾到醫院與檢疫所，同時，調度增列50台民間長照車隊與20台防疫計程車組成抗疫車隊，提供大量輕症確診病患的後送服務能量。

嚴陳莉蓮決定，挹注資源一起參與這場戰役，透過捐助防疫交通運輸資源，提供持續與穩定的奧援，協助規劃抗疫車輛清潔消毒場站與轉運站，讓每天身著防疫重裝備的司機可以有休息與清消的空間，同時，協助提供防疫車輛清消物資，嚴格執行所有清消流程，保護司機的人身安全。

面對這場防疫肉搏戰，為協助新北市運作可快速對應、彈性調度、具醫療清消防疫規格的防疫車隊運輸系統，裕隆集團從捐助10台車輛行動專車中，調度5台URX多功能車組成車隊，協助新北市衛生局投入第一線防疫物資運輸任務；同時，力挺抗疫司機人車安全，裕隆集團捐助500萬元支持<新北抗疫微光專案>。其中，捐助350萬元防疫運輸物資予新北市愛心大平台；其中，300萬元物資捐助於設置車輛清消中繼站與轉運站防疫設備與耗材，提供70台防疫車輛每日車輛清消，以及抗疫司機防護衣裝備、加保司機防疫險，與車輛防疫清消耗材設備等物資；另捐贈50萬元車廠防疫清消物資，包含車用防疫包、清消設備耗材、O3臭氧消毒機等，提供市府團隊值勤與抗疫司機多一層安全防護與保障，提升防疫車輛營運效能，守護第一線投入防疫運輸司機與車輛安全，協助每日上百確診民眾後送與解除隔離後返家的安心路程。