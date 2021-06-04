佛心商場！宏匯廣場宣布按停業天數等比例扣減專櫃固定

新莊宏匯廣場今（4）日宣布，決定延長自主停業時間至6月11日，另外B2樓田倉超市自6月5日(六)起恢復營業，於每日上午11:00營業至晚間8:00，以供應民生物資。

此外，為和合作夥伴共體時艱，宏匯廣場會主動按自主停業天數，等比例扣減所有專櫃的每月固定費用(包含：空調冰水費、廣告贊助費、包裝費、收銀機租金、叫號機租金)，並溯及自5月份起適用。以下是宏匯廣場致夥伴聯繫文

敬致宏匯廣場協力廠商及合作夥伴：

在全民齊心期盼疫情緩解的關鍵時刻，宏匯廣場決定繼續延長自主停業時間至6月11日(五)。但為服務市民，B2樓田倉超市自6月5日(六)起恢復營業，於每日上午11:00營業至晚間8:00，以供應民生物資。宏匯廣場誠摯請求到田倉超市採買的顧客朋友務必配合：戴口罩、實聯制、勤消毒、保身距、人流管控等防疫措施。

此外，自即日起除「所有專櫃年度包底調降30%」、「所有專櫃5月份管理費減免50%」外，宏匯廣場並會主動按自主停業天數，等比例扣減所有專櫃的每月固定費用(包含：空調冰水費、廣告贊助費、包裝費、收銀機租金、叫號機租金)，並溯及自5月份起適用。

衷心感謝自5月24日自主暫停營業以來，所有協力廠商及合作夥伴與宏匯廣場一同：保護顧客、照顧同仁、守護家園。

我們要向所有喜愛宏匯廣場的顧客表達謝意，感謝大家對暫停營業的體諒與支持。並向所有在疫情中蒙受重大損失與沉重衝擊的專櫃廠商表達敬意，相信我們一定可以攜手突破逆境、挺過難關。

你我的歲月靜好，皆因有人負重前行，此刻不急於相見，平安便是夙願。相信風雨過後，必有更美好的天晴。