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榮化助防疫 捐贈高雄警消與外送員6噸異丙醇清潔液

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
榮化助防疫，捐贈高雄6噸異丙醇清潔液。（圖／榮化提供）。
榮化助防疫，捐贈高雄6噸異丙醇清潔液。（圖／榮化提供）。

化工廠榮化為了助力防疫，今（4）日宣布捐贈6噸75%稀釋的電子級異丙醇清潔液，予高雄市政府警消人員、高雄林園里務推展聯合促進會、及Uber Eats，做為環境與用品消毒使用，以守護抗疫前線人員。

近期台灣新冠肺炎確診個案頻傳，第一線執勤的警消人員為維護人民健康，以及載送新冠肺炎疑似及確診患者就醫，為防止傳播鏈擴散，他們的防疫勤務時間較平時更繁重。而民間的外送平台外送員也不畏風險，配送餐飲與生鮮雜貨商品給消費大眾，協助在疫情焦慮之中的民眾維持正常的生活運轉。

榮化主管表示，前線的警消與美食外送員面對可能的接觸風險，此時清潔消毒更顯重要。榮化希望以實際行動支持台灣抗疫，向辛勞的抗疫英雄表達由衷感謝。

榮化全力支持防疫，除了捐贈異丙醇清潔液，公司生產提供穩定且高品質的口罩原料，另外李長榮化學集團總裁李謀偉先前也代表捐贈兩台數位dPCR核酸檢驗儀給桃園市政府。

異丙醇（IPA）廣泛應用作為工業與電子業溶劑使用的化學品，榮化所生產的電子級異丙醇（EIPA）主要供應國際半導體大廠，用於製程中清潔晶圓。在一般日用或衛生用品中，稀釋的異丙醇與酒精（乙醇）的消毒作用相似，可應用在消毒棉片的水溶液或洗手液中。

榮化

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