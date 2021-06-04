騰輝兩大業務助攻 前五月營收年增近四成

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）在汽車及消費性電子相關需求持續，尤其以電動車相關散熱應用進入成長期，帶動業績大幅度成長，該公司看好今年成長顯著，對於後市業績不看淡。

騰輝-KY今年因為車用電子需求回溫，自3月起業績一路長紅，並且單月業績連續成長。該公司公布5月營收單月營業額達到6.95億元，逼近7億關卡，年增92.9%、月增3.9%，累計營收達到29.7億元，年成長38.7%，成功再次挑戰歷史新高。

騰輝-KY表示，於燃油車供應鏈享有盛名，在汽車LED車燈照明散熱材料應用上佔有重要市場份額，今年起受惠車市升溫散熱需求大增，促使散熱材料訂單大為增加，加上各國開始大力推行電動車，而電動車需要之撒熱材料應用，例如車載充電器、逆變器、電源控制系統等，對於散熱材料面積的需求量是燃油車數十倍，因此在電動車驅動下，公司有信心將散熱材料業績進一步推昇，未來的具體成長足以期待。

此外，高速高性能筆記型電腦使用的低損耗材料自去年下半年進入量產，目前訂單穩定，而看好疫情後消費行為改變，筆記型電腦出貨量暢旺，也將持續為業績注入動能。