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疫情嚴峻 玉山銀土城分行今起縮短營業時間

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
玉山銀行示意圖。玉山銀／提供
玉山銀行示意圖。玉山銀／提供

疫情嚴峻，再一家銀行縮短營業時間。玉山銀自今（4）日開始，將縮短土城分行營業時間，調整從早上10點至下午2點，玉山銀主要因應新冠肺炎疫情變化，為了保障顧客權益以及維護同仁健康，並且強化防疫措施。

台灣疫情嚴峻，目前已經有花旗銀縮短營業時間，雙北的板橋分行、襄陽分行、永和分行、敦化分行及天母分行，縮短營業時間至1點半。聯邦銀行所有分行（含保管箱）自5月31日起，營業時間提前至下午3點半。京城銀行則是調整疫情熱區的板橋、新莊、雙和與蘆洲分行營業時間，

凱基銀行公告，今天開始，雙北的敦南分行、大安分行、瑞光分行、民生分行、中山分行、雙和分行、新店分行及高雄市左營分行，調整營業時間為上午9點至12點；台北市大直分行及中彰投的彰化分行及大里分行，營業時間則調整為中午12點至下午3點半。

疫情 玉山銀 凱基銀行

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