直送明星主廚餐點到你家 「享饗送」啟動試營運

新冠肺炎升級嚴峻，首當其衝是全台餐飲業，營業額大跌近80%損失慘重。星級大廚等高規格餐廳因掙扎高成本預算以及服務方式等考量，無法立即設計較低價日常便當，對接外帶外送平台，導致直接性的暫時休業，造成台灣餐飲最令人擔憂的黑暗時期。

派車服務領導品牌LINE TAXI和餐飲文化行銷顧問公司Foodie Amber首次跨產業合作，推出全新型態的「享饗送」服務，星級主廚首次推出完美套餐直送到府，每日限時限量供應！希望能幫助更多的餐飲品牌能夠突破限制，擁有在非常時期能夠繼續在餐飲奮鬥戰勝這場全台抗疫的戰役。

「享饗送」為LINE TAXI與Foodie Amber策略聯盟所推出全新型態的服務，此次打破外送餐點的既定印象，首週攜手今年在亞洲50大餐廳排名第15名MUME餐廳的林泉行政主廚攜手新任主廚Ernest、COAST餐廳泰國廚神Pod主廚，和曾獲紐約時報譽為「真正能定義創意摩登料理」The Tavernist廚藝總監James Sharman，將星級餐廳一道道的精彩完整呈現於自家餐桌上，在家享用星級多元異國料理的美味不打折！在困難抗疫的時期，希望能透過主廚們精心準備的食物，帶給大家驚喜與喜悅的滿足。

「享饗送」不但能夠讓星級主廚首次跨出餐廳，推出不受外送市場限制的多道套餐料理之外，LINE TAXI與Foodie Amber更以高規格的標準安排萬全的送餐流程，每份餐點都是專車專人2對1服務，司機與管家配車送餐。途中以保溫箱與空調保持餐點的最佳狀態，不論是颳風下雨或是炎炎夏日情況下，星廚仍然能夠告別疫情下對餐點的委屈與妥協，每道料理都完美傳遞職人料理的堅持與精神。並搭配電話取餐通知與LINE TAXI 官方帳號(id: @linetaxi)送餐狀態顯示，提供消費者即時性的送餐狀態彙報，確保送達不落單。

LINE TAXI Foodie Amber聯手推出的「享饗送」，除了提供業界首創的管家式送餐服務外，一鍵式的操作介面輕鬆上手，串接金流結單與物流功能，一次完成點餐、結帳、派送，並減少人與實體貨幣的接觸，提升防疫等級。用最輕鬆便利的方式，將星級主廚的美味套餐直送居家餐桌！LINE TAXI加碼優惠，輸入指定折扣碼「享饗送」可享5張40元乘車折扣（需綁定線上支付，效期30天），若為新註冊用戶再領100元，最高可領300元（需綁定線上支付，效期14天）。此外，2021年6月4日起，用LINE Pay消費額外享 LINE POINTS 6%回饋；活動詳情請見LINE Pay活動頁面。

接下來， LINE TAXI Foodie Amber會持續攜手邀請更多星廚與有趣的風格餐飲品牌，不定期、不間斷的推出精彩組合，替非常時期居家防疫的你增添美味的味覺記憶，讓大廚們的熱情與驚喜點亮你的餐桌，安心享受星級餐點，質感生活不打烊。