集團持股轉換 台塑化成台橡第四大股東

台塑化（6505）今天（3日）公告以每股34.6元，取得台橡（2103）41,201張，總交易金額14.25億元，持股比重高達4.99%，成為台橡第四大股東，投資動作引發外界好奇。

對此，台塑化執行副總暨發言人林克彥說明，台塑集團原本就是台橡的股東，為財務性投資。現在只是集團考量台橡為台塑化的重要客戶，兩者關連性比較高，因此決定把持股轉到台塑化的手中。

查詢台橡最新的年報資料，台塑集團原本是透過台塑企業常務委員暨前台塑化董事長王文潮擔任代表人的台塑海運公司，投資持有台橡41,201張，持股比例4.99%，名列第四大股東，僅次於大陸工程集團旗下的巴拿馬商邦克工業公司、漢德建設公司和維達開發公司。此次等於是原封不動把台塑海運的持股轉由台塑化持有。

台橡主要生產合成橡膠，近幾年則朝向TPE（熱可塑性彈性體）、氫化熱可塑性彈性體（SEBS）等利基型的高端特用化學品市場布局。近來受惠汽車市場回溫，輪胎需求成長，推升合成橡膠市場量價齊揚，台橡營運回神，今年第1季稅後純益8.69億元，比去年同期大幅成長13.6倍，也較去年第4季再增加235％，換算單季每股大賺1.09元，創下九年新高，賺一季已經超過疫情發生前的2019年全年獲利。