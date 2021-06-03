疫情瘋狗浪來襲 5月下旬逾半數新建案成交掛蛋

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，5月分數降至34分，較4月（37.2分）減少3.2，對應燈號意外未跌至藍燈、連續亮出15顆黃藍燈。風向球六大構成項目中，僅議價率、成屋供給量等二項分數不變，其餘預售屋推案量、建案報廣量、來人與成交組數等四項分數悉數下滑。

住展雜誌研發長何世昌表示，近期新建案市場完全顛覆所有人預期；原先，外界擔憂政府打炒房措施能抑制房市，但沒想到中途殺出程咬金，突爆式疫情對房市的衝擊程度顯然比政策抑制更大，北台灣房市已暫時進入冷卻狀態。

5月預售屋推案量僅剩約6百多億元，而大部份都在5月上旬所推出，其中單一案量逾15億元以上的指標案為台北市-士林「新美齊心岳」、文山「蔚來之森」、北投「禾碩樹晴」、新北市-板橋「立信天禧-天禧」、三重「上河滙」與「漢皇鼎真」、泰山「明日城2-勝華怡家」、林口「立軒天諾」和「福樺中央大樓」、淡水「湯泉紅樹林」、桃園市-中壢「憶聲智匯科技園區」、龍潭「華曜大謙」、楊梅「雲集」、桃園「亞昕一見」與「美麗一森」、八德「寶欣G5綻」、新竹縣-竹北「禾樂」及「利豐御邸」、湖口「弘峻理享城」等案。

同期新釋出的成屋案則約2百多戶，與4月差異不大，單一案量逾15億元以上的指標案為新北市-板橋「臻園」。

何世昌指出，疫情瘋狗浪來襲，建商放緩推案腳步，但5月房價議價率卻文風不動，代表多數建案並未降價，主因應該是業者被成本卡死了，尤其持續高漲的營造成本，造成建築開發商龐大的壓力。

受到全國防疫升三級警戒的影響，市況下滑並不讓人意外，5月住展風向球蹤的指標建案平均來人組數為27.5組／週，較4月（42.6組／週）銳減15.1組／週，月減幅高達約35％。5月住展風向球蹤的指標建案平均成交組數為2.3組，較4月（3.2組／週）減少0.9組／週，月減幅約28％。

以時間點來看，5月前二週假日市況表現出色，但第三週起至第四週假日市況快速冷卻，大多數建案單週來人組數低於10組，逾半數建案成交掛零，顯示市況之惡劣。

何世昌認為，短期而言疫情仍是房市的主宰，6月狀況可能也不會太理想，但後市並未如想像中那麼悲觀；若三級警戒解除、且民眾渡過恐慌期後，遞延性買盤遲早將會出現，房市應能快速回溫。