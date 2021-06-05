響應世界環境日 富邦人壽偕荒野保護協會啟動三年川廢快篩計畫

每年6月5日「世界環境日」（World Environment Day），為環境永續圈年度重要盛事，今年主題「恢復生態系統」（Ecosystem Restoration），提醒各界面對環境課題之際，也考驗著地球公民的認知及態度。台灣水資源永續課題近期受到高度關注，富邦人壽展現綠色金融企業影響力，發布《環境永續宣言》、攜手保戶共同推動保險綠化之際，自今(2021)年起連續三年，率先投入河川廢棄物調查，且在全民防疫的同時，也提醒民眾「Stay Home, Stay Green」，透過多項保戶E化服務，達成綠色防疫零接觸之目標，持續以正向力量守護台灣。

富邦人壽表示，永續已成為富邦人壽穩健經營的核心之一，從風險管理、保險商品、客戶服務等核心職能面向，全面注入創新與溫度，提供保障與關懷之際，也極力推廣ESG行動，深信企業永續發展必須從內部擴及環境與社會，發揮企業價值與影響力、連結緊密合作關係，才能讓永續的綠色能量不斷擴大，創造完善的社會福祉。

連續三年川廢快篩計畫 強化全民水資源永續意識

近年海洋廢棄物議題備受關注，不只就近來自海濱遊憩與海漂垃圾，其實也有不少是來自河川，如果能「追本溯源」攔截河川廢棄物、從根本做起，將能有效改善水域環境。富邦人壽身為台灣綠色金融品牌，連續三年偕荒野保護協會共同關注台灣川廢問題，合作推動「川廢快篩調查計畫」，為全台首家響應企業，發揮企業影響力，提高全民水資源永續意識，以實質的永續行動響應世界環境日，並落實聯合國永續發展目標（SDGs）第6項「讓人人享有乾淨、可負擔的水資源」（Water and sanitation）、第14項「保育及永續利用海洋與海洋資源」（Life below water）之願景。

為了找出更多河川廢棄物聚集河段，以利有效清理，今年富邦人壽與荒野共同選定台中烏溪流域進行「河川廢棄物快篩調查」，富邦人壽同仁踴躍參與受訓，並投入成為志工。藉由荒野從日本引進之公民科學家(Citizen Science)調查方式，記錄河川沿岸的廢棄物分布狀態，並且彙整分析產出全流域的廢棄物分布熱點地圖，可以有效監測並做為河川整治之重要依據，為台灣河川保育盡一份心力，發揮並擴大綠色影響力。

富邦人壽為台灣首家企業投入響應，連續三年與荒野合作推動「川廢快篩調查計劃」，攜手同仁與大眾共同追本溯源、重視河川保育。圖為情境示意圖。 圖／unsplash.com

保戶E化服務零接觸 實踐綠色防疫Stay Home, Stay Green

面對Covid-19新冠肺炎疫情籠罩，全民共同防疫時刻，富邦人壽力倡「綠色防疫哲學」（Stay Home, Stay Green），減少人與人接觸的狀態下，也能透過線上保戶服務，持續邁向永續生活目標。在客戶服務方面，富邦人壽不僅改採E化作業，也推行視訊投保、視訊體檢等替代措施，持續提供民眾所需之保險服務，同時也啟動多項應變措施，如：續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、保全服務通融方案、保險理賠從新從優原則、入住集中檢疫所或防疫旅館視為住院、保戶與醫護/防疫人員確診關懷慰問金(受政府徵召之退休醫護協助防疫者亦適用)等，其目的為的是降低保戶出門接觸、減少暴於高風險環境，關心客戶健康亦能實踐綠色永續。

另在生活方面，富邦人壽也鼓勵大眾積極展現「宅實力」，減少出門及移動、注重居家環境清潔，提醒大家防疫之際也能落實綠色行動，像是如有外帶等需求，可自備餐具、餐盒與購物袋，使用外送平台亦可選擇不附餐具，減少一次性塑膠使用，或是丟棄口罩時由外向內折，也能有效減少垃圾體積及防止汙染，疫情之下持續轉動綠色生活！

四大低碳策略轉動保險綠化 連結USR發揮永續正向力

為落實綠色金融2.0，富邦人壽投入超過5000億元，全力扶植綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械、新農業及循環經濟等5+2新產業，並已於2018年發表《環境永續宣言》，透過四大低碳策略：綠色採購、友善職場、服務無紙化、公益環保，從企業內部管理走向社會推廣，攜手保戶持續朝向無紙化願景邁進，包含電子保單、電子通知單、理賠Easy Pay等綠色保險服務，共節省近800萬件紙本、減少約50萬公斤碳排放量。

在環境永續這條路上，富邦人壽秉持「一個人走得快，一群人走得遠」的理念，持續連結USR(大學社會責任)共同拓展永續正向力；續兩年與臺師大減塑促進中心合作，共同推動師大商圈成為減塑環保商圈，號召超過20間商家加入，鼓勵民眾使用環保餐具消費外，還能在商圈內闖關集點兌換環保餐具，創造生活誘因，讓減塑精神轉化成改變消費者行為的力量。

富邦人壽以實際的永續行動塑造綠色典範，從風險管理、穩健經營和創造價值等方面，持續朝深化永續價值，創造企業、保戶、校園、社會、環境多方共贏，帶動台灣永續循環的正向力量，如同「正向力量、豐富生命」的品牌信念，繼續以創新的綠色作為，成為台灣環境永續的強力後盾。