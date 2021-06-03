本土新創、聊天機器人團隊CHATISFY 二度獲臉書推薦

本土新創積極開拓軟體服務市場，本土新創、聊天機器人品牌CHATISFY連兩屆成為臉書開發者大會官方推薦名單。

2021年臉書F8開發者大會在台灣時間6月3日上午12點起、全球同步登場，來自台灣的科技新創團隊CHATISFY也再次登上大螢幕，成為臉書F8開發者大會官方推薦名單（Global Marketing Solution Partner），CHATISFY再2019年首度入列後、今年再次被推薦。去年(2020)年F8停辦，但CHATISFY仍是臉書的合作伙伴之一。

CHATISFY成立於2017年，以聊天機器人服務接入臉書、LINE等大型社群平台上、提供電商業者模組化的對話式商務（Conversational Commerce）服務。CHATISFY 執行長劉文翰表示，2019年成為臉書服務供應商後、在全球的知名度及客戶主動諮詢數有明顯提升，今年再度被推薦的意義不僅在於與臉書夥伴關係更密切，未來在海外市場的拓展也等於獲得品質背書，這是對CHATISFY全體執行團隊的肯定」

疫情加速全球數位交易，今年臉書強調要在各平台中導入對話式商務，F8更以Messenger打頭陣，強調對話式商務重要性。臉書提出一項全球調查發現，75%民眾表示希望能夠向企業發送訊息、64%民眾表示比起電子郵件或電話，更喜歡使用訊息功能做為商家溝通的主要工具。親近性（Familiar）、方便性（Convenient）、個人化滿足（Personalized）、創造信賴（Builds trust）是消費者行為改變的主因。

隨著Messenger Platform上線正式屆滿五歲，為打造商家、行銷、和AI應用平台，臉書今日也正式發布釋出Instagram的Messenger聊天機器人API，並於6月下旬起陸續發佈新計畫、加速與開發者合作，提供更多解決方案。

今年初CHATISFY總客戶數正式破10萬大關，除台灣外，亞洲的香港、馬來西亞、泰國是主要成長動能，尤其東南亞的電商交易過程，線上客服是消費導購的關鍵環節，消費者習慣先透過線上客服溝通再結單，聊天機器人便扮演關鍵角色，近兩年光是馬來西亞跟泰國這兩個市場，CHATISFY客戶成長數就超過400%。

CHATISFY觀察很多國際級企業把台灣當作亞洲前哨戰，主要三原因包括，首先台灣市場對多元文化接受度高，對無論來自北亞、中國、東南亞市場的商品服務嘗鮮意願都高，CHATISFY就有台灣美妝保養品客戶想跨境進入馬來西亞市場，直接在台灣做好測試再上線推出後，新客詢問度成長27%、總體客戶互動率提升63%、客服成本反而節省了31%，代表台灣在數位服務上擁有很好的市場測試環境。

其次，台灣經歷完整的數位發展趨勢過程，各種數位領域的技術人才完整，能同時滿足不同市場的數位需求；最後，歐美等海外市場進入亞洲時，臉書接受度高的台灣就常成為進入亞洲的市場門戶。展望未來，CHATISFY將加速布局海外、尤其是東南亞市場。