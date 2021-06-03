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新竹老爺推餐點得來速 免下車安心取餐

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
新竹老爺中式經濟餐盒。業者／提供
新竹老爺中式經濟餐盒。業者／提供

因應在家用餐的需求日增，新竹老爺特別推出平價百元「經濟餐盒」，以及只要簡單加熱就可在家輕鬆享用的「經典拌醬即食包組合」，無論是小資族或是家庭客，全都能滿足需求。且為守護每一位顧客的安全，貼心推出「得來速服務」，讓人免下車、免進店，即可安心購得美味的五星餐點。

針對現在無法外出用餐的外食族、以及在家工作的廣大消費族群推出平價百元「老爺經濟外帶餐盒」每份售價160元，並推出三款中、西、日式別具特色的餐盒、不定時更新菜色。

新竹老爺中餐廳推出「黑椒雞球菌菇飯」和「燒汁鮮魚菌菇飯」餐盒，主廚嚴選主菜搭配三種豐盛配菜，讓您飽足感十足。西式餐盒選擇舒肥雞胸作為主食，搭配季節食蔬和富有膳食纖維的配菜，外食也能吃的營養均衡、健康無負擔。日式餐盒則推出丼飯料理，每周搭配不同主食，讓您能品嚐到不同的餐點。老爺經濟外帶餐盒於午間同步在飯店一樓現場販售，也為台灣防疫生活增添一股溫暖，讓五星美食撫慰您的五臟廟。

此外，Le café自助餐廳研發出一款適合所有族群的「經典拌醬即食包組合」，每組優惠價398元，內含三款主廚特製拌醬，松露奶油白醬、微辣瑤柱哨子紅醬和巧克力咖哩黑醬各一入，並精心研製十八道拌醬食譜，無論是為煮三餐而煩惱的主婦們、對烹飪有興趣的未來廚神，都能在家輕鬆料理、快速將美味上桌。即便在家防疫也能輕鬆品嚐飯店級的極致饗宴，為方便消費者取餐，所有外帶商品皆可於飯店一樓得來速車道領取餐點，提供免下車的貼心服務，讓您與老爺的距離不間斷。

除推出多樣的外帶餐盒，針對新竹科學園區和北部有商務需求、必須在家辦公的客群，飯店也推出「五星行動辦公室」日租專案，專案價格1,200元起，每日開放時段從早上八點至晚間七點，並提供專屬早餐餐盒以及客房零食吧服務，沉穩有質感的房間色系讓您無論是視訊會議，或是洽談重要客戶，都能滿足您的商務需求。更多專案資訊及外賣商品可上新竹老爺酒店官網查詢或電洽03-563-1122。

竹老爺西式經濟餐盒。業者／提供
竹老爺西式經濟餐盒。業者／提供
新竹老爺餐點得來速服務。業者／提供
新竹老爺餐點得來速服務。業者／提供
竹老爺日式經濟餐盒。業者／提供
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