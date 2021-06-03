葡萄王生技再傳捷報 歐洲盃國際發明展獲2金1特別獎

葡萄王投入益生菌、真菌的研發超過30年，加上本次發明獎，自2015起已獲得137面獎牌。第13屆歐洲盃國際創新發明展，於今年5月20-22日於羅馬尼亞雅西文化宮殿舉行，超過 30個國家600多件作品參賽。葡萄王生技不畏全球疫情嚴峻的衝擊，仍站穩腳步，以其堅強的研發能量，獲得大會2金1特別獎的肯定，足見台灣產業之研發實力與功能性食品的高需求度。

葡萄王生技本次參展二件作品中，其中針對長期飲用酒精導致破壞腸道屏障功能及腸道通透性增高，使細菌毒素在肝臟中累積，超出肝臟的清除能力，造成肝損傷。有鑑於此，葡萄王生技特別從天然物中分離出「新穎性益生菌GKLC1」，利用獨家液態發酵技術培養，經實驗證實能有效改善酒精引起的胃部、肝臟甚至腸道的損傷，獲評審青睞頒予金牌及波蘭大會特別獎。葡萄王表示，此益生菌專利已在新加坡、馬來西亞、日本等國申請專利，為日後拓展海外市場布局。

另一件獲大會金牌獎肯定則為「蟬花降眼壓」專利。高眼壓為青光眼的主要危險因子，青光眼患者將伴隨眼部神經及組織病變，重症者會導致失明。現今雖有降低眼壓的藥物，但具造成眼部組織傷害副作用風險。葡萄王生技投入蟬花菌絲體研發迄今19年， 以獨家專利液態發酵技術培養，經實驗證實攝食蟬花萃取物，對於緩解高眼壓以及眼球病變狀態皆有顯著成效，並優於使用市售眼藥水。未來蟬花可應用作為改善青光眼、高眼壓以及眼部病變的護眼保健素材。