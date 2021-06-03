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三陽SYM搶下市占冠軍後 旗艦車款DRG推進化版戰力大增

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
「立體龍紋LED尾燈組」是這次改款的亮點之一，在維持高亮度的同時，也能降低眩光效應，降低後方車輛的不適感。圖／三陽提供
「立體龍紋LED尾燈組」是這次改款的亮點之一，在維持高亮度的同時，也能降低眩光效應，降低後方車輛的不適感。圖／三陽提供

三陽SYM（2206）5月才搶下台灣機車市場的市占冠軍，今（3）日旗艦車款再推進化升級版，競爭力大增，由於市場反應熱，三陽希望能夠超越目前六期的版本，目前六期是一個月2,000台。

SYM自2019年推出DRGBT之後，主打速克達界的「性能跑車」定位，憑藉著獨特的外型設計及傲視同級的功能配備，在上市初期即造成熱烈討論，也在150c.c.水冷級距成功創造一片新的藍海市場，經過1年多的銷售，除了國內累積3萬5千多名的車主以外，甚至在海外也不乏DRGBT的身影。

SYM全新推出DRGBT「R-Edition」，「R」代表的是本次DRGBT導入了SYM 「R世代引擎技術」， 讓DRGBT符合國家七期環保的同時，動力性能也能再次獲得提升，並且在安全配備也搭載了TCS(Traction Control System)循跡防滑系統，讓騎士享受騎乘時也能多一分保障。

動力方面以原有的158cc水冷引擎為基礎，透過強化進氣系統、減少運轉負載、廣速域CVT傳動系統等方式，各速域的馬力提升5~15%，讓DRGBT在能符合國家七期環保的同時，也能獲得突破性的動力提升。

DRGBT「R-Edition」在動力性能上再次獲得提升，同時也符合國家七期環保法規，更獲得能源效率「一級」認證，油耗達到39.9km/L的最佳表現。

環保 三陽 車市

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