大江聯手南僑 推出益生菌抗菌清潔產品

在全民抗疫期間， 透過大江生醫（8436）所研發的益生菌，由大江生活旗下品牌「益菌の革命 TripleProbio」與南僑聯手，打造不僅能長時間抑制壞菌滋生，還能保護衣物纖維的全新新品「益生菌高效抗菌洗衣液體皂」

疫情期間人們已經習慣戴口罩、勤洗手、噴酒精等防疫措施，但其實人身在外暴露最大面積，其實是被衣著包覆的部位，就算已全身噴足酒精，仍有難以周全的角度，故以洗滌衣物階段同步布建抗菌機制在衣物各部位，是目前洗衣科技正在蓬勃發展的未來方向。大江生醫累積多年益生菌科技，榮獲多項專利與國際大獎，已深受業界領域認同，亦已將益生菌應用到保健以外的溼紙巾、女性護墊、牙線棒等生活用品領域，今年更結合超過一甲子的洗滌用品大廠南僑聯手，開發益生菌洗衣液態皂，以通過天然認證與四大抗菌實驗結果的最佳配方，希冀在防疫新生活中，為消費者帶來更方便實惠的優質選項。

從抗菌實驗結果明顯可見，「益生菌高效抗菌洗衣液體皂」與目前坊間抗菌洗衣精實測比較，可見在無螢光劑、通過天然、抗敏認證，與抗菌效能上，都取得領先優越成績。更重要的洗滌後的抗菌持久性，經過「益生菌高效抗菌洗衣液體皂」洗滌後的衣物，因已在纖維上佈建大江生醫TCI633益生菌，成功壓抑壞菌滋生，長達1周的檢測，可長時間抑制壞菌生長，足見其抗菌能力不只是洗掉衣服穿著時沾染的菌體，還能持續抑制金黃色葡萄球菌，大腸桿菌，綠膿桿菌及白色念珠菌的繁衍，讓保護我們身體的衣物自帶防護罩。

南僑水晶液態皂長久以來在衣物纖維護色與護纖科技上領先業界，本次利用大江生醫的益生菌， 開發出的「益生菌高效抗菌洗衣液體皂」，更能將衣物纖維宛如敷上保護膜，從電子顯微鏡比較，經過「益生菌高效抗菌洗衣液體皂」洗滌的衣物，纖維保持完整，除了保護衣物價值，更減少微生物附著面積。

透過大江生醫多年豐富研發益生菌的成果， 由大江生活與南僑聯手打造的抗菌洗衣方案，樹立業界新標竿，天然抗敏抗菌認證數據齊備，價格實惠瓶器造型古趣，七月還會推出雙效去味除油的「益生菌雙效潔淨食器洗滌液」， 相信將能在疫情間為消費者提供更完善的抗菌防疫選擇。