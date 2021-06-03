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陽明也懂塞港？高雄港70號碼頭遭撞網友熱議

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

高雄港70號碼陽明碼頭發生OOCL貨櫃輪撞倒陽明櫃場橋式起重機，造成起重機倒塌、船隻、貨櫃受損，事件發生後網路上開始出現事故發生時的影片，有網友發文請益，「陽明要噴還是崩？」，引來網友熱烈討論，正反看法都有，有人認為「可能跌停」，也有人說「訊號來了，噴噴噴」、還有人說「難怪阿榮超車」。

貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）今日仍是上漲作收，以長榮最為強勢，盤中一度拉升至121元，終場收在119元，上漲8.5元，漲幅7.69%，陽明盤中一度拉升至117.5元，當時已是高雄碼頭發生意外事故的消息傳出之後，股價拉升至今日盤中高點，終場則是收在112.5元，上漲1.5元，漲幅1.35%，陽明早盤以113.5元開高，一度回至平盤的111元再往上拉升。

高雄港70號碼陽明碼頭今日上午11時30分發生OOCL貨櫃輪撞倒陽明櫃場橋式起重機事件，造成起重機倒塌、船隻、貨櫃受損，事件發生不久，網路上就有不少事故現場的影片流傳，網友以「陽明也懂塞港？」為題發文請益，內文表示「有人說是陽明的貨櫃場崩塌，希望無人傷亡，為陽明祈福」，「陽明要噴還是崩？」，「P.s 長榮急拉一段後，群組馬上出現影片」。

貼文引來網友熱議，有人喊「不妙」、「跌停訊號」、「這慘了。。。可能跌停」、「阿榮未卜先知」、「陽明倒了」、「阿榮超車 內褲線？」、「阿榮已超船」、「跌停斥候」、「黑天鵝 崩崩崩」；但也有網友認為「先崩後噴」、「顆顆，等等漲停」、「噴發中」、「訊號來了，噴噴噴」、「真的噴了」、「貨櫃吃緊 噴」、「上圖前就噴了 厲害」。

另有網友說「可能要先搞清楚是什麼時候的影片」、「諧星嗎阿明」、「阿明：表演綜藝摔娛樂一下大家」、「陽明綜藝摔了啦」、「陽明倒貨了！！」、「陽明倒貨 貨櫃崩了」、「好啊 你們再嘴我 貨櫃倒給你看」。

不過，有網友認為，「保險處理+1 ，這根本不會有影響」、「傻傻的，橋式機都有保險，對運價影響是零」、「貨櫃沒甚麼，倒的那台橋式機加上碼頭不能作業損失」、「運量受影響 調漲價格」、有人說，「現在每個港都要來塞一下？」，也有人回應「70塞住沒用啦 六櫃塞住運價才會爆噴」。

陽明 碼頭 重機

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高港貨輪偏航撞岸 起重機、貨櫃、貨輪毀損至少10億

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