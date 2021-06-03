中鋼再次呼籲國內鋼鐵業者 一同維繫市場榮景與秩序

中鋼（2002）煉鋼所需煤鐵等原料幾乎全數進口，加以運輸、倉儲等各項成本疊加，與各產業同樣面臨成本大漲的嚴峻考驗。在秉持扶植國內產業發展的理念下，中鋼始終以穩健、順勢、合宜的方式調整內銷盤價，並在今年初就呼籲業者一同營造良好、健康的鋼市環境。

中鋼表示，今年初以來，受惠於全球量化寬鬆與利多政策刺激帶動，迎來一波經濟榮景，在鋼鐵下游需求持續增溫下，國際鋼市熱度不減，鋼價迭創歷史新高，進口鋼料亦明顯反映此趨勢且漲幅驚人。

近來屢有下游用戶反應，部分業者仍有哄抬鋼價或囤貨、惜售鋼品情事，不僅辜負中鋼公司照顧下游的本意，也衝擊減損了整體鋼鐵產業鏈的競爭力。中鋼將與鋼鐵公會攜手合作，建立跨產業別的溝通平台，不定期與各產業公會橫向聯繫，更廣泛地蒐集業者訊息，也會更靈活地調整供應方式，期能更有效地穩定市場秩序，延續得來不易的經濟榮景。

中鋼說，台灣新冠肺炎疫情反覆，各行各業都面臨不同的經營挑戰，中鋼除將持續扮演穩定鋼市價量之角色，也再次誠心呼籲鋼鐵同業、產業用戶等共同維護國內市場秩序，完善各項風險評估與管控，上中下游同心努力，一同維繫市場榮景與秩序。