正隆發動第二波漲價成功 6月起再漲10-12%

正隆（1904）表示，反映國際運費高漲推升國際廢紙報價，將在6月開始調漲工紙價格，為今年第二波漲價，漲價幅度落在10-12%。正隆在今年初宣布漲價，1月起工紙價格每公噸調漲至1,500元，第二波調漲價格後，每公噸將調漲至1,650-1,680元。

正隆表示，反映原料成本，今年1月初進行漲價，但國際廢紙報價持續攀升，美廢又從年初每噸250美元漲至270~280美元，加上工廠趕工增加加班時數，人力成本亦增加，使得今年以來成本端增加12-15%，因此，5月以來持續和客戶溝通，客戶也多能接受，因此，已確定今年第二波漲價成功，依不同客戶漲價幅度和漲價時間點不一，但快的自本月起漲，部分客戶在7月也陸續調漲。

正隆表示，運費高漲還是推升國際廢紙價格一路攀升的主要因素，加上歐美各地需求開始復甦，需求也持續在增加中。造紙廠今年以來接單暢旺，產能滿載，不過，首季有過年因素，第2季則是有歲休，第3季可望火力全開，供應旺季需求。

正隆表示，因國內疫情爆發推升宅經濟紙箱需求，今年以來國內紙箱需求較去年同期約成長10%，因此，正隆也調整紙箱國內外銷售比重，過去外銷約占4成，目前下降至32%。

此外，正隆的新廠燕巢廠6月可望小量試產，7月將開始正式量產，初期月產量將達200萬平方米，預估年底月產量將達400-500萬平方米。

法人表示，正隆今年發動兩波漲價，成功轉嫁成本壓力，預估有助正隆今年獲利表現，每股純益將突破4元，可望創下歷史新高，且正隆還有越南平陽造紙廠展開第二期年產40萬公噸工紙計畫，預計今年底前投產，有助明年業績續航。