快訊

直播／公布各縣市最新疫苗接種率？ 陳時中14時記者會

直播／「小英給我疫苗」 全民快閃活動

正隆發動第二波漲價成功 6月起再漲10-12%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

正隆（1904）表示，反映國際運費高漲推升國際廢紙報價，將在6月開始調漲工紙價格，為今年第二波漲價，漲價幅度落在10-12%。正隆在今年初宣布漲價，1月起工紙價格每公噸調漲至1,500元，第二波調漲價格後，每公噸將調漲至1,650-1,680元。

正隆表示，反映原料成本，今年1月初進行漲價，但國際廢紙報價持續攀升，美廢又從年初每噸250美元漲至270~280美元，加上工廠趕工增加加班時數，人力成本亦增加，使得今年以來成本端增加12-15%，因此，5月以來持續和客戶溝通，客戶也多能接受，因此，已確定今年第二波漲價成功，依不同客戶漲價幅度和漲價時間點不一，但快的自本月起漲，部分客戶在7月也陸續調漲。

正隆表示，運費高漲還是推升國際廢紙價格一路攀升的主要因素，加上歐美各地需求開始復甦，需求也持續在增加中。造紙廠今年以來接單暢旺，產能滿載，不過，首季有過年因素，第2季則是有歲休，第3季可望火力全開，供應旺季需求。

正隆表示，因國內疫情爆發推升宅經濟紙箱需求，今年以來國內紙箱需求較去年同期約成長10%，因此，正隆也調整紙箱國內外銷售比重，過去外銷約占4成，目前下降至32%。

此外，正隆的新廠燕巢廠6月可望小量試產，7月將開始正式量產，初期月產量將達200萬平方米，預估年底月產量將達400-500萬平方米。

法人表示，正隆今年發動兩波漲價，成功轉嫁成本壓力，預估有助正隆今年獲利表現，每股純益將突破4元，可望創下歷史新高，且正隆還有越南平陽造紙廠展開第二期年產40萬公噸工紙計畫，預計今年底前投產，有助明年業績續航。

正隆 漲價

延伸閱讀

防疫宅經濟 花縣府推出伴手禮、在地小吃美食包

防疫「宅經濟」爆發 嘉義縣產地直供蔬菜箱狂銷3千組

宅商機燒 綠界營運熱轉

宅經濟正夯 高雄海洋局「水產防疫包」不到2小時售罄

相關新聞

晚買有折扣？阮經天2.4億買豪宅 省5200萬還賺裝潢

實價揭露，北市松山區知名豪宅「琢賦」10樓戶交易，資料顯示，買方為金馬影帝阮經天，含裝潢總價2.4億，每坪約162萬元，...

長榮航增班 打疫苗帶動「返美潮」

美國大量施打疫苗，7月有望正式解封，近期自台赴美旅客暴增，包括留學生、滯台美國公民、赴美打疫苗者，掀起一波「返美潮」，長...

包租公降租戰開打！ 專家：租金不跌神話恐破功

每年6月，隨畢業季來到，租屋市場開始進入招租旺季，屋比房屋發現，今年市場氛圍不同，網路大量出現「疫情降租」、「疫情期間首...

防疫物資就近買 7-ELEVEN防護面罩、免洗手套開賣

疫情升溫讓防疫物資搶翻天，7-ELEVEN在門市導入防止飛沫的眼鏡、防護面罩，及減少接觸傳染的免洗手套等防疫商品，6月5...

線上預約看屋跌3成 業者曝出門的都是這種買方

樂屋網統計指出，雖受疫情衝擊，5月訪客衰退近2成，預約看屋更月減近3成，但現階段出門看屋的都是超級誠意買方，反而有機會讓...

疫情來襲 逾半建案零成交、這裡竟如「悶燒鍋」

市調機構指出，疫情瘋狗浪來襲下，推案市場快速冷卻，大多數建案單周來人組數低於10組，逾半數建案成交掛零。唯一例外的是新竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。