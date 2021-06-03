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包租公降租戰開打！專家：租金不跌神話恐破功

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
取自591房屋交易網
取自591房屋交易網

每年6月，隨畢業季來到，租屋市場開始進入招租旺季，屋比房屋發現，今年市場氛圍不同，網路大量出現「疫情降租」、「疫情期間首三個月，月租金八成」、「月減2000共體時艱」等減租物件，包租公降租戰已提前開打。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，疫情升級百業蕭條，店面歇業退租頻傳，現在進一步衝擊到學生租屋市場，預料已經122個月沒下跌的租金神話，可能在這幾個月破功， 反轉下跌。

陳傑鳴表示，每年6月因學生畢業，都會有大量的出租物件釋出市場。過去屋主大多訴求房間特色，如採光佳，鄰近學校，溫馨舒適，包水電附家電等，但今年才進入6月，網路已出現大量訴求「疫情降租」物件。

如北市松山區一間套房訴求「減輕疫情負擔、首3個月/月租金8折」、新北有套房打出「疫情期間租屋一年/月減2千共體時艱」、另外板橋、樹林、三重等地也都有物件主打疫情價格可談、疫情租金優惠等。

陳傑鳴表示，政府啟動三級警戒後，學生改採線上學習，不少人返回老家，大學城套房空置情況即已明顯提高，進入六月後，學生畢業退租，大量出租物件釋出招租，但學生多待在家中，不想在此時出門看屋，租屋市場更呈現明顯供過於求情況。

陳傑鳴表示，國內租金自2011年2月起至今年4月為止，已連續122個月沒下跌，若以年度來看，則已連漲11年，房東度過很長一段快樂收租日子，但這波疫情正讓世界改變，包括店面，辦公室等，現在大學城出租市場也面臨衝擊，租金多頭恐在今年就此中斷。

取自591房屋交易網
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資料來源／ 屋比房屋
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疫情 租金 租屋

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