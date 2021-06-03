首季全球半導體設備出貨金額 韓國衝第一

SEMI（國際半導體產業協會）今（3）日發表「全球半導體設備市場報告（WWSEMS - Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics Report）」，從對各國出貨來看，韓國首季明顯竄起，擠下中國和台灣，拿下第一。

SEMI報告指出，2021年第1季全球半導體製造設備出貨金額較去年同期大幅增長51%，比起前一季也有21%的成長，來到236億美元。

「全球半導體設備市場報告」匯總SEMI和SEAJ日本半導體設備協會旗下會員資料，提供每月全球半導體設備產業訂單及出貨相關統計數據。

從各國來看，SEMI報告指出，韓國第1季半導體設備出貨金額為73.1億美元，位居主要半導體設備出貨國家的第一名，季增八成，更比去年同期倍增。就排名而言，韓國在上季原本居第三名，這次一口氣擠下去年第4季分居第一和第二的中國大陸和台灣，位居第一。

中國大陸和台灣的第一季半導體設備出貨金額分別是59.6億美元和57.1億美元，差距不大，分居第二和第三名。其中，中國大陸首季出貨金額的季增率近兩成，也比去年同期顯著拉升七成；而台灣的季增率為17%，也比去年同期成長四成。

相較之下，日本、北美、歐洲的第1季半導體設備出貨金額的年增率、季增率都處於衰退的情況。