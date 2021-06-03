電商大爆發人力短缺 富邦媒「零接觸徵才」要聘500員工

受疫情影響，國內電商需求大爆發，人力需求孔急。富邦媒（8454）預計新增招聘500名員工，為保障員工，momo自6月1日起，也為全體員工投保「防疫保險」。此外，防疫期間人才招募全面改「線上化」，從投遞履歷、邀約面試、通知錄取等皆採零接觸作業。

受到此波宅經濟需求爆發，也推升富邦媒股價表現。昨（2）日股價再寫1,400元新天價紀錄，今日早盤股價在平盤處上下震盪。

富邦媒表示，此次職缺類別橫跨倉儲物流專員、電話客服人員、電子商務商品開發、商品經營、行銷專員以及網站開發工程師等。

富邦媒旗下的momo購物網長期致力於發展台灣電商物流倉儲網絡，加上「零接觸消費」盛行，momo積極招募倉儲物流人員，其中強力徵才對象包含倉儲理貨員、物流配送員等，以全力支持momo物流配送服務力。此外，客服人員是消費者溝通的重要管道，因此電話客服也此次重點招募人才。

此外，為落實滿足消費者「一站式購足」的需求，momo不僅集結橫跨居家生活、流行精品、健康休閒、3C家電、美妝保健5大類別商品，也以包辦生活大小事服務持續擴展為目標向前邁進，因此在電子商務商品開發專員、商品經營專員、行銷專員也皆是長期獵才瞄準的目標。

因應防疫政策，momo採人才招募線上化，求職者可透過momo官方網站及人力銀行線上投遞履歷，如有合適的職缺將由人資單位邀約視訊面試，錄取後亦由專人電話通知及錄取信件通知，提供求職者與面試官多一分保障。