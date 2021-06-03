首季半導體設備出貨 年增逾五成
國際半導體產業協會(SEMI)於今(3)日發表全球半導體設備市場報告，指出2021年第1季全球半導體製造設備出貨金額，較去年同期大幅增長51%，比起前一季也有21%的成長，來到236億美元。
目前受到疫情衍生宅經濟與5G等新應用的需求刺激，半導體景氣熱絡，晶圓代工產能處於供需吃緊狀態，不少相關廠商陸續啟動擴產計畫。
全球半導體設備市場報告匯總SEMI和SEAJ日本半導體設備協會旗下會員資料，提供每月全球半導體設備產業訂單及出貨相關統計數據。
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