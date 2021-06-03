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龍巖暖心守護抗疫天使 送金獎主廚特製營養餐

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／龍巖提供
圖／龍巖提供

龍巖（5530）表示，自本月2日起每天準備200份營養均衡的餐盒，由專責同仁親送至近來因收治COVID-19確診患者而量能緊繃的國立臺灣大學醫學院附設醫院，希望能讓抗疫第一線的醫護人員享用美味營養的餐食，用更多具體的行動力挺醫護，感謝他們勇敢守護台灣。

龍嚴表示，今年5月即以龍巖慈善基金會名義捐贈300萬元作為新北市政府防疫基金，增設篩檢站並補助第一線醫護與警消人員資源，有感於抗疫最前線的醫療人力工作量大增，恐無暇顧及自身的健康和營養需求，因此特別安排自身員工餐廳主廚設計規劃營養菜單。

暱稱為「阿吉師」的蕭偉吉主廚上月甫榮獲亞太十大青年菁英名廚-金獎，龍巖數年前從台北知名的五星級飯店延攬其團隊成立員工餐飲部專職為同仁備餐，從食材來源、烹煮方式、衛生管理和健康美味都嚴格控管品質。

防疫期間針對於抗疫前線醫護人員的營養餐食，每周一~五當日新鮮烹調少油少鹽的健康料理，每份餐盒內都會搭配10~12種菜色，打開餐盒就能看到多種富有膳食纖維的可口食物，讓第一線的醫護人員也能和龍巖同仁一樣吃得美味營養又健康。

此外，負責運送餐點的同仁也會做好防護措施，佩戴口罩、護目鏡、手套等，送餐前後均會進行清潔消毒，以確保食品安全。每份餐盒上均會附上暖心小卡，為醫護人員加油打氣。

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