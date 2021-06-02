三陽董座吳清源通知經銷商 SYM拿下第一
三陽（2206）5月台灣機車銷售台數為16,569台，佔有率為29.2%，成為睽違16年又五個月後，三陽機車重回台灣機車市場市佔第一的地位。三陽公司董事長吳清源表示，重回市占第一代表三陽確實走在正確的道路上，產品與服務滿足消費者的需求。
這也是吳清源在接掌三陽公司近五年繳出的成績單，顯示三陽公司在吳清源的全力投入下，已有與以往全然不同的營運表現。
三陽公司表示，5月雖然整體市場受新冠肺炎三級疫情警戒影響，導致買氣急凍，惟三陽在全新旗艦車款Jet SL 125cc水冷勁旅上市激發買氣下，單機種單月銷售便突破2700台，整體Jet車系更是一舉突破4000台，推升三陽重返久違的市佔第一。
吳清源對於三陽SYM取得台灣單月市占第一對經、專銷商發出感謝信，向經銷商發表5月以29.2%的市佔率重回第一名的寶座。接下來將會是更辛苦的拉鋸，不只要滿足需求，更要坫越期待，繼JET SL上市熱銷後，三陽還會再推出全新升級的旗艦車款DRGBT，讓經銷夥伴在進入銷售旺季前兵精糧足，以最好的準備迎接未來的挑戰。
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