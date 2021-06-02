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陳其邁指跨縣市施打應通報 北市：甩鍋到台北也甩太遠

低溫貨物數量大增 交部協調貨運業者協助

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

受到近日疫情升溫影響，低溫貨物數量大幅增加，導致部分貨運業者運能不足，暫停收受送往於基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市等縣市之低溫貨件，對農漁牧產品流通可能造成衝擊；有鑑於該等產品直接關係疫情期間的基本民生需求，交通部長王國材獲悉後，除昨（1）日第一時間立即責成幕僚單位與相關貨運業者溝通協調外，再於今（2）日早上召開會議確認，目前嘉里大榮公司尚有運送餘裕可配合協調。

目前提供低溫運送服務較具規模之貨運業者包括嘉里大榮、統一速達、新竹物流、宅配通等，其中嘉里大榮公司目前運能尚有餘裕，王國材已特別商請該公司同意協助解決現階段運能不足問題，因此，近日有農產運送需要者，可進一步洽詢嘉里大榮公司各地分區營業處所辦理。

至於統一速達、新竹物流、宅配通等公司則會利用6月1日至6月4日暫停服務期間，儘速消化既有貨件，並檢討營運策略，期滿立即恢復運送。另新竹物流公司已預計於近期陸續擴充300輛低溫配送車輛投入營運。

交通部並與農委會、公路總局、四大貨運業者建立溝通、聯絡平臺，後續農漁牧場倘遇產品配送問題，可直接向農委會提出，並由該會統籌需求後與貨運業者商議，必要時公路總局亦會進一步協調。

低溫 疫情 王國材

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