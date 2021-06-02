航運三雄拚進0050 法人估加碼萬張

貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）市值大幅提升，市場看好本周台灣50指數宣布換股，一次納入三雄；對此法人分析，若三雄納入的方式和市值排行相當，連結台灣50指數最大的元大台灣50 ETF（0050），三檔估計都要買到1%上下的比例，換算每檔皆要加碼萬張以上；行情反應則預期生效日當天有較大波動。

法人指出，ETF新增成分股通常對納入的股票是利多，在宣布後到生效日，股價多偏多反應，但投資人也不要過度期待，因為ETF換股會避免影響個股行情，經理人可能分批布局或直接和大股東對敲，借道鉅額交易，來降低盤中的波動。歸根究柢，個股會不會漲，還是要回歸基本面。

航運股上演大驚奇，受惠國際運價大漲，類股股價一路狂飆，吸引許多人「上船」搶搭這波順風車，傳出台灣50指數可能一口氣宣布納入航運三雄，更讓市場信心為之振奮。

此前台灣50指數在3月底換股，雖然沒納入市值已經提升的長榮，但列為候選名單，這次長榮市值進步到13名，陽明、萬海也提升到20、21名，納入的機率大大提高。

對此法人表示，台灣50指數依市值選股，在航運三雄名次都已提前到25名內、也就是前二分之一，被納入的機會確實很高。假如成功納入，權重排行可能和市值相當，但也有例外的狀況，實際有待指數公司公告。

如長榮的市值緊追中鋼（2002），該檔在0050的權重約1.67%，陽明、萬海則緊追大立光（3008），後者約1.07%，判斷航運三雄權重可能都配到1%左右；1%等於17多億元，三檔將增持1-1.6萬張不等。

另外還有一檔也連結台灣50指數，是富邦投信發行的富邦台50（006208），雖然這檔規模較小，不過2日的規模也有129億元。

法人表示，ETF加碼可視為股價上漲的利多，但基金公司也會盡量降低對行情的干擾，以前一次台50指數納入亞德客-KY（1590）和南電（8046）為例，3月5日公布後到19日生效，兩檔漲幅為8%、4%。因此可以偏多看待，但不用過度期待。