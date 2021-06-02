疫情嚴峻 國產署都更宅、地上權推案步調受干擾

疫情嚴峻，國產署辦理都更宅、地上權標售步調略受干擾，都更宅由於牽涉看屋，三級警戒解除前將暫緩公告標售；至於地上權，已公告的今年首批案件目前依原定期程於6月21日開標，但關鍵仍得看疫情發展。

據了解，今年第二批地上權暫定依原計畫在7月底標售，近期各區分署已盤點標的，初步預計仍會有十多宗標的列標，其中去年曾流標的台中干城重劃區、台南平實營區基地都可望再推出標的，不過最終仍須經地上權審議小組拍板。

據悉，第二批地上權標的將聚焦在中南部，國產署在干城重劃區、平實營區都分別有多塊基地，去年國產署推出的干城重劃區一案，面積達2,000坪，台南平實營區也曾釋出4,000坪土地，雖雙雙流標，但看好當地發展，國產署預計在今年第二批釋出當地其他基地標售，試試市場水溫。

不過官員強調，實際釋出標的仍要經地上權審議小組決定，目前疫情當前，地上權審議小組預計會透過視訊會議方式舉行，並視疫情發展檢討。

至於外界關注南港區有一塊上千坪鄰近瓶蓋工廠基地，官員表示，最快要等到今年9月第三批地上權標售才會釋出，確定不會列在第二批。

根據國產署年初規劃，今年看好地上權市場發展，共將推出三批地上權標售。今年4月首批地上權已公告，北中南合計推出20宗標的，是史上單一批次列標最多案的一次，總計權利金底價38.5億元，將於6月21日開標，時程暫不受疫情影響。其中以台北市松山區一宗位於微風南京旁的「燙金地」、高雄市前鎮區一塊千坪商業區土地等兩大案最「吸睛」，權利金底價都超過5億元。

第二批預計7月底公告、9月開標；第三批規劃於9月公告、11月開標。不過疫情發展對於推案步調產生變數，仍要持續觀察。

此外在都更宅標售方面，國產署原本也看好剛性需求的自住市場，積極推出標售案件，但疫情當前，為避免群聚，現場看屋幾乎不可行，目前都更宅標售在第三級警戒結束前，已暫時停擺。