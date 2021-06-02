疫情嚴峻 國產署都更宅、地上權推案步調受干擾

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

疫情嚴峻，國產署辦理都更宅、地上權標售步調略受干擾，都更宅由於牽涉看屋，三級警戒解除前將暫緩公告標售；至於地上權，已公告的今年首批案件目前依原定期程於6月21日開標，但關鍵仍得看疫情發展。

據了解，今年第二批地上權暫定依原計畫在7月底標售，近期各區分署已盤點標的，初步預計仍會有十多宗標的列標，其中去年曾流標的台中干城重劃區、台南平實營區基地都可望再推出標的，不過最終仍須經地上權審議小組拍板。

據悉，第二批地上權標的將聚焦在中南部，國產署在干城重劃區、平實營區都分別有多塊基地，去年國產署推出的干城重劃區一案，面積達2,000坪，台南平實營區也曾釋出4,000坪土地，雖雙雙流標，但看好當地發展，國產署預計在今年第二批釋出當地其他基地標售，試試市場水溫。

不過官員強調，實際釋出標的仍要經地上權審議小組決定，目前疫情當前，地上權審議小組預計會透過視訊會議方式舉行，並視疫情發展檢討。

至於外界關注南港區有一塊上千坪鄰近瓶蓋工廠基地，官員表示，最快要等到今年9月第三批地上權標售才會釋出，確定不會列在第二批。

根據國產署年初規劃，今年看好地上權市場發展，共將推出三批地上權標售。今年4月首批地上權已公告，北中南合計推出20宗標的，是史上單一批次列標最多案的一次，總計權利金底價38.5億元，將於6月21日開標，時程暫不受疫情影響。其中以台北市松山區一宗位於微風南京旁的「燙金地」、高雄市前鎮區一塊千坪商業區土地等兩大案最「吸睛」，權利金底價都超過5億元。

第二批預計7月底公告、9月開標；第三批規劃於9月公告、11月開標。不過疫情發展對於推案步調產生變數，仍要持續觀察。

此外在都更宅標售方面，國產署原本也看好剛性需求的自住市場，積極推出標售案件，但疫情當前，為避免群聚，現場看屋幾乎不可行，目前都更宅標售在第三級警戒結束前，已暫時停擺。

國產署 地上權 疫情

延伸閱讀

三官裁撤歇業 國軍七月將官晉升移師大直國防部舉行

未辦繼承登記不動產加速處理 國產署：直播標售

國防部證實因國產署收回土地 三軍軍官俱樂部歇業

未辦繼承登記不動產加速處理 國產署：直播標售

相關新聞

晚買有折扣？阮經天2.4億買豪宅 省5200萬還賺裝潢

實價揭露，北市松山區知名豪宅「琢賦」10樓戶交易，資料顯示，買方為金馬影帝阮經天，含裝潢總價2.4億，每坪約162萬元，...

堤維西遭韓車廠提告 業者盼台灣立法保護維修免責

車燈大廠堤維西今天公告，韓國現代汽車和起亞汽車在美國加州法院對堤維西及美國子公司提出專利侵權民事訴訟。業界人士指出，台灣...

心疼護理人員採檢熱昏倒 宜蘭企業合贈正壓空調檢疫亭

避免疫情擴散，擴大社區採檢是重要防疫手段。宜蘭日前卻發生護理人員穿著密不通風的「兔寶寶」防護衣採檢熱到昏倒，讓人心疼，縣...

搶攻宅商機！晶華啟動數位轉型 推美食點餐線上平台

因應防疫警戒升高，餐廳無法開放內用，晶華（2707）優化現有的線上點餐平台，「晶華美食到你家Take Regent Ho...

勤業眾信總裁 柯志賢接任

勤業眾信聯合會計師事務所昨（1）日舉行總裁交接，原總裁賴冠仲任期屆滿，由會計師柯志賢接下新任總裁...

全球零售250強 統一超、全聯上榜

勤業眾信聯合會計師事務所昨（1）日發布《2021零售力量趨勢與展望報告》，分析全球零售業者在2020年的表現，其中在營收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。