75%防疫酒精香香的？ 台酒：原料以糙米為主

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

新冠肺炎疫情持續延燒，全台已進入三級警戒，台灣菸酒公司今（2）日表示，近期透過農糧署協調，獲得公糧糙米作為防疫酒精原料，近期生產的75%防疫酒精，將調整使用糙米為主，因此使用時將留有淡淡米香味。

台酒表示，雖然新冠疫情擴散引起各國搶買酒精原料，不過台酒目前酒精原料庫存仍然充足，今年初才剛自國外進口一批酒精原料。

除此之外，台酒指出，近日又在農糧署的協助下，獲得約2,200公噸備用糙米，預計本周進行原料調整，以農糧署協助提供的糙米為主，開始生產「有米香」的防疫酒精。

台酒強調，下一批產品雖會留有淡淡米香味，但清潔防疫效果是一樣的，請消費者安心使用。

台酒表示，新冠病毒傳染途徑包括接觸傳染，民眾應記得「勤洗手」及「戴口罩」以阻擋此波病毒傳播，為便利民眾購買防疫酒精，除於台酒公司自有門市據點持續供應75%防疫酒精外，全台各大通路亦有販售。

酒精 台酒

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