東森直消電商 5月銷售業績年增607%

東森（2614）轉投資的東森直消電商ecKare 今年5月銷售業績增率達607%；今年將挑戰60億元的業績大關，並且 2025年營收要衝500億。

全台疫情嚴峻、百業蕭條，全民宅在家，集團總裁王令麟看好東森直消電商ecKare未來發展，喊出宅經濟，也能靠電商商模賺大錢、逆風高飛，4月訂單業績甫告捷破4億，5月訂單業績更攀上新高突破7.59億，MoM成長82.5%、YoY成長607.8%，2021年1-5月訂單業績更達17.58億，YoY成長328.9%，成長之迅速，打破直銷業界30年來紀錄。

東森直消電商ecKare成立以來成長速度驚人，東森直消電商ecKare在業界被譽為「直銷教母」的東森直消陳美琪總經理、郭恆志執行長、王世均業務執行長的黃金團隊領軍下，迅速成為集團旗下最具爆發力的明星型事業體。

東森直消電商ecKare董事長王令麟表示，東森做電視購物20多年，累積了900多萬會員，取得了900多萬名會員的信賴跟喜好，除了東森嚴選獲得消費者的信任，包括東森幣、東森農場更是不斷創新，感謝所有經銷商努力，將東森的品牌發揮到最大極限。

東森直消電商ecKare於2018年正式成立，當年度營收即已破億，王令麟也喊出，東森經營直消電商，第一年今年做1億，第二年4億，第三年15億，今年一定會達成60億，一路4倍成長的曲線。