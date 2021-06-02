伺服器大廠美超微桃園新廠7月完工 年產可達100萬套

伺服器大廠美超微（Supermicro）總裁暨執行長梁見後今天（2日）表示，該公司位在桃園八德的新廠房將在7月完工，一旦啟用後，年產能可望達100萬套，除了美國市場之外，持續擴展台灣，日本，南韓與中國大陸等亞洲市場。

美超微今天在台北國際電腦展，舉行線上產品發表會，梁見後表示，隨著雲端、AI 和 5G/邊緣帶動新型態資料和應用程式的空前成長，企業級運算、儲存、網路和綠色運算技術等領域的全球領導者，將加倍擴大產能，以滿足全球對伺服器和儲存的需求。

他說，我們深知產品的成本對客戶是主要採購考量，過去幾年我們不斷拓展台灣的新園區。很高興宣布台灣的新園區已做好準備，以更大規模及更具競爭力的優勢，支持公司業務發展，將美國總部設計的卓越產品複製到台灣園區，讓無論生產、物流成本，都將有更具競爭力。

關於台灣園區，他說，Supermicro坐落於桃園八德的新廠區共有5棟新大樓、面積近 300 萬平方英尺，其中最新一期的建築，預計於今年7月完工。

至於生產的產品類型，他指出，台灣園區具有端到端的製造能力，從鋼板鐳射切割與沖壓、電源供應器、主機板之印刷電路板到全機系統整合，以及機架級即插即用的解決方案的最佳化設計、安裝及驗證，全都可在單一園區中完成。

生產規模方面，他說，台灣園區將結合美國的卓越設計與台灣具成本效益的製造優勢，投入Supermicro全端的產品與解決方案生產，包含機架級即插即用的解決方案（Plug and Play）、邊緣運算，以及儲存裝置等，啟用後產能可望達每年100萬套最佳化的伺服器、儲存、邊緣運算產品的系統。Supermicro台灣廠，也將與位於矽谷和荷蘭的廠區密切合作，今年7月前將有望為全球客戶夥伴生產，並設計生產整合200萬組解決方案。

他強調，台灣的SMT產線，是生產業界領先的主機板，我們只精選最高品質的元件，藉此確保系統性能級壽命。為了追求效率，我們系統以歷經數千小時的燒機測試，打造鈦金等級以上的效率電源系統。透過省電，致力保護我們的環境。