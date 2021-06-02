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竹科社區篩檢站3日啟用 攜手守護護國神山群

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
竹科社區篩檢站設置報到區。竹市府／ 提供
竹科社區篩檢站設置報到區。竹市府／ 提供

新竹市長林智堅今（2）日召開防疫會議，他宣布，「竹科社區篩檢站」將於明（3）日啟用，兼具快篩與PCR篩檢，每日篩檢量能將可達80至100件，採預約、分流制。

另，新竹市府最新獲配3,900劑疫苗，明日將施打完畢，目標將完成全數竹市醫事人員施打。他也提及，正值防疫關鍵期，民眾投訴有娛樂場所持續違規營業，市府查獲屬實後將予以重罰，並斷水斷電。

林智堅表示，「竹科社區篩檢站」明啟用，與科管局攜手打造，守護護國神山群。站所將坐落於園區內的篤行路，採高規格的防疫措施，快篩區為組合屋型式，為醫護規劃獨立的作業空間，PCR篩檢站則採「正壓採檢亭」，讓採檢人員「零接觸」高風險者。

竹科社區篩檢站同樣由熱血醫護進駐，同樣結合加強版防疫旅館，採「一條龍」防疫，若民眾快篩呈陽性，將由救護車專車送至加強版防疫旅館入住，在安全舒適處等候PCR篩檢結果，杜絕感染進入社區。

林智堅說，「疫苗是解決疫情的最佳解方」，竹市最新獲配的3,900劑疫苗將在明天施打完畢，目前第一類施打對象包含基層醫護人員等，施打率至昨日已屆7成，要盡速讓前線防疫人員有更完善防護。

另外，有民眾投訴，有娛樂場所違規營業，林智堅市長強調，「查獲屬實將予重罰，並斷水斷電」， 在全國三級警戒期間，不容頑劣分子心存僥倖，持續違規營業，造成防疫破口，不僅增加基層警察同仁負擔，讓城市陷入高風險。他也指示，市府將持續嚴格查緝，一旦發現一律重罰並斷水斷電。

新竹市長林智堅（中）日前與竹科管理局長王永壯（右）、新竹市秘書長陳章賢會勘竹科社區篩檢站。竹市府／ 提供
新竹市長林智堅（中）日前與竹科管理局長王永壯（右）、新竹市秘書長陳章賢會勘竹科社區篩檢站。竹市府／ 提供
竹科社區篩檢站設「正壓採檢亭」。竹市府／ 提供
竹科社區篩檢站設「正壓採檢亭」。竹市府／ 提供

林智堅 醫護人員

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