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全家隨買跨店取年創30億業績 再推預約取導入冷凍商品

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

全家（5903）會員APP跨店取貨再推新功能。瞄準民眾居家防疫、減少外出等需求，全家整合虛實二路多元銷售管道，於會員APP推出「隨買預約取」功能，並將以「優惠價隨時買」、「線上支付」、「兩天快速到貨」三大功能滿足購物需求。

全家企劃部長陳菀揚表示，隨買跨店取功能於2017年推出，以團購價、跨店分次取、轉贈分享三大特色受消費者喜愛，並可購買咖啡飲品、鮮食、零食、生活用品等多元商品，成為提升會員黏著度的銷售利器，去年創下超過30億業績。

因應疫情所帶來的消費行為改變，全家進一步推出「隨買預約取」功能，打破便利商店店內陳列空間限制，且販售商品皆為實體店舖未販售的特色品項，同時以小家庭、高頻次購買、大規格食品、保健品與日常用品為主，且取貨時間、數量與店舖均交由消費者決定，並能在購買後轉贈給親友，對應消費需求。

全家表示，「隨買預約取」提供消費者今天訂、兩天內就可迅速到貨的服務，未來每月將持續導入不同商品，商品包含生活用品、保健食品、冷凍商品等，皆為實體店舖未販售的人氣商品，且可透過My FamiPay或Fami錢包完成線上支付，在疫情下可望成為居家防疫的生活補給站。

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