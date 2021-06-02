太醫捐贈萬條密閉式抽痰管 供呼吸重症病房使用

國內醫療大廠太醫（4126）保障第一線醫護人員的安全挺身捐贈一萬條密閉式抽痰管，使用密閉式抽痰管除了可降低醫護人員減少暴露於病毒的風險，也能降低護理人員為插管病患抽痰的工作負擔。

新冠肺炎疫情嚴峻，直接首當其衝的，就是在新冠肺炎重症病房服務的第一線醫護人員！不僅負擔增加，更暴露於巨大的感染風險。使用呼吸機的病患抽痰時，也可以持續維持血氧濃度，是醫護人員照護呼吸重症病患的抗疫利器。

太醫表示，當年台灣SARS疫情期間，一線抗疫人員即使用密閉式抽痰管照護病患，這次捐贈將提供中華民國護理師護士公會全國聯合會（以下簡稱護理公會全聯會）以及中華民國急重症護理學會（以下簡稱急重症護理學會），統籌分配給國內的呼吸重症病房醫護人員使用。

部分在加護病房的新冠肺炎重症病患，需要接受插管，以便由呼吸器供氧治療。然而，在病患插管後，抽痰就成為照護人員的例行工作。使用傳統的開放式抽痰，痰液或飛沫很容易暴露在環境中，形成極大的交叉感染風險。在重症病房工作，面對病毒的一線醫護人員，承擔的風險更高，亟需密閉式抽痰管作為保護。

太醫生產的密閉式抽痰管除了可以隔離痰液與飛沫噴濺，降低感染風險以外，抽痰時，也無須拔除呼吸機管路，讓病患在抽痰時，可以不間斷的獲得氧氣，避免血氧快速下降，減少不適。此外，使用密閉式抽痰管，還可以為護理師簡化抽痰程序，降低工作負擔，若用於同病患，同一套可使用24小時，不必每用一次就拋棄，降低醫療廢棄物數量。

考量上述的效益，許多先進國家，已經將密閉式抽痰管列入治療重症病房插管病人的標準配備之一。然而，在國內現有健保給付的架構下，醫院會將密閉式抽痰管與成本低廉但功能差異頗大的傳統抽痰管作比較，導致密閉式抽痰管雖有諸多優點，多數醫院仍僅選擇性使用。

受贈單位護理公會全聯會理事長高靖秋指出：「密閉式抽痰管是醫護人員照顧重症病患的利器，在新冠肺炎期間，更可以降低一線重症護理人員的感染風險。太醫慷慨提供一萬條密閉式抽痰管，是一場及時雨，造福醫護與呼吸道重症病患。」

太醫為國內的第一線醫材大廠，主要業務包括醫療耗材的研發及製造，以及醫療儀表、氣體管路設備與醫建工程等業務，是台灣醫療器材及醫建工程市場的領導廠商。密閉式抽痰管是太醫的明星商品，其市佔率全國第一，更是全球市更前三大。