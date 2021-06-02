台泥一個月三度處分海螺創業 累積處分利益6.87億元

台泥（1101）今天代子公司信昌（4725）投資公告，於5月28日至6月1日，以平均每股35.5094港元，處分在香港掛牌的海螺創業（00586.HK，簡稱海創）300萬股，總交易金額1.06億港元（約新台幣3.8億元），處分利益6,506萬港元（折合新台幣2.3億元），主要目的為活化資產，將依IFRS9準則處分利益計入保留盈餘。

根據中國水泥協會2021年的最新統計，海螺水泥過去一年水泥銷量3.25億噸，僅次於中國建材集團，不過海螺集團的獲利和總市值遠超過中建材，為大陸綜合實力排行第一名的水泥龍頭集團。而海創則是海螺水泥集團旗下專門提供固危廢棄物處理業務等環保解決方案的子公司。

台泥主管表示，台泥與海螺的關係不錯，海螺先前成立海創，要做廢棄物處理，公司覺得滿有前景，決定投資。而這也呼應台泥綠色轉型的目標方向，台泥目前也同樣在兩岸利用水泥窯協同處理生活廢棄物，其中花蓮和平水泥窯協同處理廢棄物BOO案去年9月獲得環評大會通過，成為台灣第一例，可協助花蓮解決垃圾危機。

不過台泥投資海創純屬理財性的財務投資，此次處分，也單純是為了活化資產。在此之前，台泥5月中和5月底也曾兩度代信昌投資公告，分別以每股均價37.1605港元和36.6595港元，處分海螺創業226萬股和320萬股，分別獲得處分利益5,273萬港元和7,306萬港元。

台泥一個月內連續三輪處分海創，共出脫846萬股，總共獲得處分利益1.91億港元（約新台幣6.87億元）。處分後，台泥仍持有海創1,351萬股，換算市值約4.74億港元，接下來不排除繼續有處分動作。

在台泥企業團董事長張安平的率領下，台泥近期積極整理非核心事業，去年底先完成公開收購旗下經營化工產品的子公司信昌化，讓信昌化下市走向私有化，今年3月底再宣布以24億元出售信昌化給長春樹脂，讓術業有專攻，台泥全力聚焦水泥本業，及開拓新能源等綠色事業發展。