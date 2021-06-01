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快篩陽性PCR卻陰性的遺體1天就火化 里長：家屬情何以堪

大同一員工確診 公司：業務及營運一切正常

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
圖為大同公司外觀。記者曾原信／攝影
圖為大同公司外觀。記者曾原信／攝影

大同（2371）今（1）日晚間表示，本日接獲一位同仁確診通知，該名同仁工作性質為行政幕僚，無公務外出或對外接洽，目前除喉嚨不適外，未出現其他症狀。大同強調，公司業務及營運一切正常，該事件並無影響。

大同指出，該名同仁日前因為家人染疫而被匡列，已於上周六（5/29）在防疫旅館隔離；該同仁沒有對外接洽業務，平日上班接觸對象單純，公司將持續與同仁聯繫，給予必要的協助與關懷。

針對公司內部防疫工作，大同目前已完成辦公室、公共區域與空調系統的全面清潔及消毒作業，同時調查該同仁在公司內足跡及接觸史，對於與其有直接接觸的同仁已要求進行快篩，間接接觸人員則須居家自主健康管理，每日量測體溫回報公司。

大同表示，公司與集團各子公司在疫情發展之初，就已超前部署，實施分流、分區、居家上班，並要求每日強制佩戴口罩、量測體溫、勤洗手、工作環境定期清潔消毒等防疫措施，也將持續與同仁共同對抗疫情、守護健康。

大同 疫情

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