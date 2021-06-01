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【幼教亂象多／上】「補習班幼兒園」鑽漏洞塞紅包求生存 為何政府查不到

「萬華擴散到其他區」 柯文哲：北市疫情膠著還在危險邊緣

桃園市美容美髮等停業 雙北暫不跟進

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

桃園市今（1）日宣布美容美髮及美甲美睫業者自6月4日起停業至14日。台北市長柯文哲表示，管制是否要擴及其他行業，還要再思考一下；新北市長侯友宜則強調會要求各行業落實防疫，無法做到就會嚴格管理。

桃園市長鄭文燦今日於桃園市防疫會議上，宣布桃園市美容美髮及美甲美睫業者自6月4日起停止營業至6月14日，為讓業者有所適應，1日至3日為勸導期，從6月4日起強制實施，違者最高可處1.5萬元罰鍰。

對此，柯文哲於台北市防疫會議上回應，相關措施是否擴及其他行業，他很猶豫，對於美容美髮業，至少工作人員口罩要戴好，這部分他要再思考看看。

柯文哲說，在疫情控制、民生經濟間要想辦法平衡，不若領薪水的，還要考慮到攤商、市場等，今天沒賺到錢，明天就沒得吃的人。

柯文哲表示，在現有管制機礎上，會有傳染風險的還是要禁止，例如餐廳、夜市，至於其他行業，要再思考一下，不能對民生經濟影響太大。

新北市長侯友宜則表示，會要求各行業落實防疫，無法做到就會嚴格管理。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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