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百貨業抗疫 新光三越擬補貼品牌商、遠百推線上促銷

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

台灣疫情持續嚴峻，各產業皆面臨前所未有的衝擊，尤其百貨業更受重創。新光三越今（1）日表示，將和品牌商一同面對挑戰，針對第一階段受疫情影響較重的業種給予適當的補貼，像是配合防疫規定禁止內用的餐飲業，之後也還會研擬對不同業種予以幫助。遠百（2903）也表示，面對疫情將採多管齊下應變，包括實體百貨通路以「速利便」化解取貨難題，線上則推出Online「Stay Home」商品專區提供14%高回饋。

新光三越表示，此次針對疫情，除配合政府階段政策積極應對，在第一時間也快速擴展各種新的數位平台與服務模式，包括強化APP手機購物宅配服務、skm eats專屬車隊外送服務、在門店增設安心快取bar，提供顧客免入店或免下車的取貨服務。此外，也啟動專櫃人員熟客系統，主動聯繫，並規劃廣納全商品的電子商務平台skm online，提供1,300個品牌商全新銷售管道。

遠百表示，防疫第三級警戒發布後，全台遠百已恢復一樓戶外「速利便」快速取貨站，在餐食需求方面，無論是外帶、外送餐點業績都有顯著成長。特別是買鍋底的特別多，對WFH的使用者來說，是經濟實惠又方便美味的選擇。

另外，遠百也針對線上購物推出「Stay Home輕鬆購 宅在家最10在」促銷活動，涵蓋18個品類、合計超過1.6萬商品數，搭配直追母親節、週年慶的14%購物優惠。

疫情 遠百 新光三越

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