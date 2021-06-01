不甩疫情干擾？六都五月房屋交易量創8年新高

六都地政局今（1）日公布5月買賣移轉棟數，台北市交易量達2,999棟，月增10.6%、年增41.6%；新北市6,549棟，月增3.5%、年增56.7%；桃園3,896棟，月增3.7%、年增22.4%；台中4,303棟，月增11.4%、年增42.4%；台南2,517棟，月增17.5%、年增50.2%；高雄交易棟數4,490棟，月增20.7%、年增率48%。

以年增率來看，新北市年增56.7%為六都之首；以月增率來看，高雄交易量達4,490棟，不僅是房地合一上路以來的單月最大量，月增20.7%、亦居六都第一。

總計六都5月買賣移轉棟數24,754棟，月增9.9%、年增43.8%，表現為近8年同期最佳。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然5月中旬疫情升級，但5月的移轉量是反映4月的交易量，由於4月國內景氣暢旺，市場反應樂觀，加上房地合一稅2.0新制腳步逼近，讓不少欲適用舊稅制的屋主加快售屋腳步，使得整體量能持續衝高。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，今年五月下旬國內受疫情衝擊，全國配合防疫減少外出及人與人間互動，可預期房市交易量恐縮減，預料今年六月份買賣移轉棟數將出現下滑，甚至可能拖累七月交易，倘若疫情未能有效紓解，造成內需重創，認為後續房價可能受到影響。