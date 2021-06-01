旺詮子公司ASJ配合大馬管制 凱美：以提升陸廠產能因應
馬來西亞政府宣布6月1日起全國實施全面封鎖令，凱美（2375）今（1）日公告，旗下旺詮子公司ASJ將配合大馬政府管制令，僅60%員工進廠，並將以提升陸廠產能因應，對公司營運無重大影響。
凱美表示，馬來西亞政府為防止新冠肺炎疫情擴散，實施行動管制令，下令所有企業自6月1日起至6月14日止停止營運，但特定製造產業仍可維持部份生產營運，子公司ASJ Component (M) Sdn. Bhd.符合特定製造產業的規範，將配合政府政令管制60%員工進廠，以維持公司環境安全與員工健康。
凱美強調，將提高大陸廠區產出，以滿足客戶服務；據悉，旺詮位於大馬的晶片電阻月產能約150-170億顆。
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