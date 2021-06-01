快訊

【幼教亂象多／上】「補習班幼兒園」鑽漏洞塞紅包求生存 為何政府查不到

「萬華擴散到其他區」 柯文哲：北市疫情膠著還在危險邊緣

旺詮子公司ASJ配合大馬管制 凱美：以提升陸廠產能因應

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

馬來西亞政府宣布6月1日起全國實施全面封鎖令，凱美（2375）今（1）日公告，旗下旺詮子公司ASJ將配合大馬政府管制令，僅60%員工進廠，並將以提升陸廠產能因應，對公司營運無重大影響。

凱美表示，馬來西亞政府為防止新冠肺炎疫情擴散，實施行動管制令，下令所有企業自6月1日起至6月14日止停止營運，但特定製造產業仍可維持部份生產營運，子公司ASJ Component (M) Sdn. Bhd.符合特定製造產業的規範，將配合政府政令管制60%員工進廠，以維持公司環境安全與員工健康。

凱美強調，將提高大陸廠區產出，以滿足客戶服務；據悉，旺詮位於大馬的晶片電阻月產能約150-170億顆。

馬來西亞 凱美

延伸閱讀

馬來西亞將鎖國2周 泰國加強境管防偷渡播毒

廣宇 6月營收有壓

不滿聲浪將舖天蓋地 沈富雄：「蔡英文們」捅了個大馬蜂窩

廣宇馬來西亞工廠配合當地政府 維持六成生產人力

相關新聞

團結防疫守台灣 新光三越捐助2千萬防疫基金

台灣疫情持續嚴峻，許多產業皆面臨前所未有的衝擊，尤其百貨業也是受重傷的慘業，雖然置身危機中，但新光三越響應團結防疫精神，...

全球前250大零售業 統一超穩坐、全聯首登榜

勤業眾信聯合會計師事務所今（1）日發布《2021零售力量趨勢與展望報告》，分析全球零售業者在2020年的發展表現，其中在...

一家「好」電信 台灣之星關鍵新思維

2014年，台灣之星電信併購威寶電信，並於同年正式開台，在高度寡佔、高度飽和的電信市場，台灣之星步步為營，如今走出自己的路。

雄獅集團人力共享 旅行社員工變身餐飲外送員

雄獅（2731）集團旗下餐飲品牌「gonna共樂遊」及「光一肆號」轉型成為外帶、外送餐廳。雄獅表示，將以內湖中央廚房為基...

補習班停課退費付不出薪資 業者籲擴大紓困發教育券

全台幼兒園、課後照顧中心、補習班等各類教育機構配合防疫停課，許多家長因此要求退費，業者也面臨零收入又得負擔人事成本、房租...

政經私房話／華邦陳沛銘 爬山瘦8公斤

全球疫情延燒，很多科技大廠高層這過一年幾乎都沒出國，但也多了和家人在一起的機會。記憶體大廠華邦電總經理陳沛銘也是如此，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。