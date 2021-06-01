全球前250大零售業 統一超穩坐、全聯首登榜

勤業眾信聯合會計師事務所今（1）日發布《2021零售力量趨勢與展望報告》，分析全球零售業者在2020年的發展表現，其中在營收Top 250的排行當中，本次共有二家台灣業者榜上有名，包括統一超（2912）連續七年入榜，以及全聯也首次擠進全球Top 250排行榜。

勤業眾信指出，此份報告透過公開財報資訊，評選出全球前250大零售業（Top 250），總共250家業者當中，其零售總營收為4.85兆美元，而Top 10就占了1.58兆美元，沃爾瑪（Walmart）依舊位居全球最大零售業者的寶座；亞馬遜（Amazon）擠下好市多（Costco）成為全球第二大零售商，並以年增13%的零售營收成長率，在 2020年度再度奪下前10 大企業成長率之冠。

至於台灣零售業表現，勤業眾信指出，「統一超商」一向穩坐台灣零售業龍頭，以總營收75.5億美元，連續七年進榜，排名為142名，與前一年度報告持平；值得關注的是，全聯福利中心在本次的分析區間，全年總營收達到40.7億美元，首次成功進榜，排名247名。

報告指出，全球Top 250零售業者，平均營收為194億美元，表現較前一年度增加4億美元；淨利率3.1%，也較2019年增加0.1個百分點。

勤業眾信聯合會計師事務所消費產業負責人謝明忠表示，縱使新冠病毒疫情持續肆虐全球，仍無法抵擋市場復甦的步伐，今年1月全球消費支出增加5.3%，而台灣今年Q1的經濟成長率，更是達到8.16%，創十年來新高。

謝明忠表示，在疫情之下，許多國家的消費者基於防疫觀念，線上購物已經是趨勢，因而加速線上市場的發展，也帶來線下市場的萎縮，優化電商系統及反應速度、縮短物流配送時間、盤整實體店面，成為業者必須面對的課題，才能面對疫情期間低迷的業績，並從中建立消費者信心。