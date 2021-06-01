Uber、Uber Eats 向醫護致敬 提供萬份乘車、餐點優惠

第三級警戒延長至6月14日，再加上持續嚴峻的疫情，讓堅守崗位的第一線醫護人員身心備受煎熬、負荷滿載。為向所有前線醫護團隊致上最高的敬意與感謝，Uber 網際網路系統（即 Uber App）、Uber Eats 雙平台今（1）日宣布與合作夥伴一同提供總計8萬份優惠，其中包含6萬趟七折乘車優惠與2萬個訂單七折訂餐優惠給位於上百家醫療院所的醫護人員，以支援防疫最前線，為抗疫共盡心力。

Uber「向醫護人員致敬計畫」自6月1日啟動至6月30日截止，凡上下車地點或是取餐地點為指定之上百家醫療院所（連結）的醫護人員及工作人員使用，Uber 用戶選擇「向醫護人員致敬（菁英優步）」，輸入【優步挺醫護】，每個帳號可享20趟七折優惠（每趟最高折抵$100），全台限量6萬趟；Uber Eats 用戶輸入【優食挺醫護】，每個帳號可享二次七折優惠（每次最高折抵$100），全台限量2萬次。希望舒適的乘車行程能帶給每天奮力抗疫醫護人員舒適的短暫休憩時間，同時減少搭乘大眾運輸可能的風險，而透過 Uber Eats App 點餐，短短1分鐘完成選購就可能在30分鐘左右時間拿到餐點，藉由國民小吃、米其林美食、甜點飲料等優質餐點飽食，為身體補充該有的能量。

Uber 總經理楊思祥表示：「Uber 和 Uber Eats 已經在台灣深耕多年，也是這個社區的一份子，看到我們關心的社會大眾受到疫情衝擊，我們感同身受。除了第一時間依照政府指引強化相關安全措施降低風險因子，後續也提供乘車優惠給施打疫苗民眾。此外，我們看到醫護人員冒著風險站到前線守護全台灣民眾的健康，我們非常感動，希望藉由提供乘車和餐飲優惠回饋醫護人員為他們加油打氣，並向所有第一線的醫護團隊致上最高的敬意與感謝。」

疫情期間， Uber 與 Uber Eats 每週皆根據相關政府單位發布的強化性防疫安全措施做即時調整，並且與消費者、車隊、職業駕駛、商家合作夥伴與外送合作夥伴宣導。高規格落實防疫措施如下：

落實「實聯制」且積極配合疫調：每趟 Uber 行程均有行程紀錄，並且要求每位乘客掃描車內 QR Code 完成「簡訊實聯制」登記，而外送合作夥伴也會配合商家合作夥伴的「實聯制」要求，必要時平台積極配合協助政府疫調工作，即時提供相關的行程資訊。

確實戴好口罩，以免失去平台使用權限：Uber 與 Uber Eats 在平台安全功能已落實「上線前確認清單」與具有人工智慧人臉識別技術的「口罩驗證機制」功能，讓合作車隊的職業駕駛與外送合作夥伴於上線前確保完成安全措施才開始接案，並透過「口罩驗證機制」，即時回傳自拍照以偵測口罩配戴狀況。若乘客或職業駕駛未戴口罩，任一方皆可在行程結束後提供意見回饋，若一再違反強制配戴口罩的規定，將導致失去帳戶的使用權限。

全面落實「無接觸送餐」：Uber Eats 自5月20日起已經於全台18個服務城市全面強制實施「放在門口」與「線上支付」，並且暫停所有現金訂單。此外，也提醒消費者不需要當面點交，可以於門外放置一個椅子或桌子，讓餐點或生鮮商品不落地，外送合作夥伴會拍照回傳以示確實送達。

每趟行程間進行車輛消毒：Uber 與合作車隊採購橘子工坊制菌清潔噴霧，已限量免費發送給職業駕駛，並要求駕駛在每趟行程前都需進行車輛消毒與徹底清潔。

隨著三級警戒即將進入第三週，Uber 與 Uber Eats 積極配合各項防疫措施，並且持續支持政府的呼籲，跟用戶宣導宅在家齊心抗疫，落實安全措施才是保護自身與他人，特別是身處於前線服務的醫護、職業計程車駕駛，以及外送合作夥伴的最好方法！更多防疫安全相關措施可參照官網。